https://ria.ru/20220428/peregovory-1785928164.html
Москва не получила ответа Киева на российские предложения, заявил МИД
Москва не получила ответа Киева на российские предложения, заявил МИД - РИА Новости, 28.04.2022
Москва не получила ответа Киева на российские предложения, заявил МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, Россия что по состоянию на утро четверга все еще не получила ответа Киева на российские предложения. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:18
2022-04-28T13:18
2022-04-28T13:20
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, Россия что по состоянию на утро четверга все еще не получила ответа Киева на российские предложения."На сегодняшнее утро, на момент подготовки к нашему брифингу, ответа российская сторона не получила", - сказала она на брифинге в Москве, отвечая на вопрос РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/peregovory-1785926551.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220426/lavrov-1785573259.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс
13:18 28.04.2022 (обновлено: 13:20 28.04.2022)
Москва не получила ответа Киева на российские предложения, заявил МИД
МИД заявил, что Москва не получила ответа Киева на российские предложения