https://ria.ru/20220428/peregovory-1785926551.html

Киев официально не выходил из переговоров, заявили в МИД России

Киев официально не выходил из переговоров, заявили в МИД России - РИА Новости, 28.04.2022

Киев официально не выходил из переговоров, заявили в МИД России

Киев официально не выходил из переговорного процесса с Россией, но то, как себя ведет Украина, удручает Москву, которая привержена мирному урегулированию,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:15

2022-04-28T13:15

2022-04-28T13:53

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Киев официально не выходил из переговорного процесса с Россией, но то, как себя ведет Украина, удручает Москву, которая привержена мирному урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается самих переговоров, то мы не раз говорили, что в целом выступаем за переговорный процесс в любом случае - в этом контексте, я имею ввиду ситуацию на Украине, и в других исторических моментах. Когда президент Украины предложил эти переговоры, российская сторона дала на них согласие, не отказала. Как сейчас себя украинская сторона ведет на переговорах - это, конечно, удручает, но зато является свидетельством их истинного отношения к переговорному процессу. Видимо, переговорные решения их не особо интересуют", - сказала Захарова на брифинге."Мы привержены мирному урегулированию, мы ждем, безусловно, те материалы, которые они готовы были бы предложить, исходя из того, что вроде бы они официально не выходили из переговорного процесса. Напомню, материалы были переданы практически две недели назад. При этом прекрасно понимаем цену их надежности, которую они демонстрировали многие годы", - добавила дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/bundestag-1785929293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия