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Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/parashyut-1785964706.html
Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону
Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону - РИА Новости, 28.04.2022
Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону
В Херсоне найден парашют украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", который участвовал в массированном ударе по городу, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:36
2022-04-28T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсон
украина
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ХЕРСОН, 28 апр – РИА Новости. В Херсоне найден парашют украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", который участвовал в массированном ударе по городу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В среду в районе 23.00 мск украинские войска выполнили удар из Николаевской области по жилым кварталам Херсона с применением ракет "Точка-У" и снарядов РСЗО. Также при налете применялись реактивные советские дроны Т-143 с взрывчаткой на борту, превращенные таким образом в кустарные крылатые ракеты."На улицах Херсона был обнаружен тормозной парашют от одного из аппаратов Ту-143 "Рейс", который запустили украинские военные", - рассказал журналист.Ранее корреспондент отмечал, что во время обстрела он видел парашюты, которые принял за парашюты боеприпасов из кассетной боевой части ракет.Беспилотник Ту-143 имеет сложную схему посадки, в которой используются сразу два парашюта. Сперва дрон выполняет "горку", на которой теряет скорость и выбрасывает тормозной парашют. Затем он отстреливается, и вводится основной парашют, в результате чего дрон повисает в вертикальном положении. С помощью специального механизма парашют перецепляется, и беспилотник переводится в горизонталь, из него выпускаются щупы и шасси. Когда щупы касаются земли, срабатывает двигатель мягкой посадки.По всей видимости, парашют вывалился из корпуса дрона после его поражения зенитной ракетой.
https://ria.ru/20220428/general-1785962393.html
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353
60
353
60
Парашют украинского беспилотника, который участвовал в ударе по Херсону
В Херсоне найден парашют украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", который участвовал в массированном ударе по городу, передает корреспондент РИА Новости с места
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в мире, херсон, украина
15:36 28.04.2022 (обновлено: 15:52 28.04.2022)
 
Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону

Парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону, нашли на улице

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 28 апр – РИА Новости. В Херсоне найден парашют украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", который участвовал в массированном ударе по городу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В среду в районе 23.00 мск украинские войска выполнили удар из Николаевской области по жилым кварталам Херсона с применением ракет "Точка-У" и снарядов РСЗО. Также при налете применялись реактивные советские дроны Т-143 с взрывчаткой на борту, превращенные таким образом в кустарные крылатые ракеты.
"На улицах Херсона был обнаружен тормозной парашют от одного из аппаратов Ту-143 "Рейс", который запустили украинские военные", - рассказал журналист.
Ранее корреспондент отмечал, что во время обстрела он видел парашюты, которые принял за парашюты боеприпасов из кассетной боевой части ракет.
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Беспилотник Ту-143 имеет сложную схему посадки, в которой используются сразу два парашюта. Сперва дрон выполняет "горку", на которой теряет скорость и выбрасывает тормозной парашют. Затем он отстреливается, и вводится основной парашют, в результате чего дрон повисает в вертикальном положении. С помощью специального механизма парашют перецепляется, и беспилотник переводится в горизонталь, из него выпускаются щупы и шасси. Когда щупы касаются земли, срабатывает двигатель мягкой посадки.
По всей видимости, парашют вывалился из корпуса дрона после его поражения зенитной ракетой.
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