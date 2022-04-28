https://ria.ru/20220428/parashyut-1785964706.html
Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону
Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону - РИА Новости, 28.04.2022
Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону
В Херсоне найден парашют украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", который участвовал в массированном ударе по городу, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:36
2022-04-28T15:36
2022-04-28T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785967698_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_103d818e13e91d2b83c8f9a5217bf33e.jpg
ХЕРСОН, 28 апр – РИА Новости. В Херсоне найден парашют украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", который участвовал в массированном ударе по городу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В среду в районе 23.00 мск украинские войска выполнили удар из Николаевской области по жилым кварталам Херсона с применением ракет "Точка-У" и снарядов РСЗО. Также при налете применялись реактивные советские дроны Т-143 с взрывчаткой на борту, превращенные таким образом в кустарные крылатые ракеты."На улицах Херсона был обнаружен тормозной парашют от одного из аппаратов Ту-143 "Рейс", который запустили украинские военные", - рассказал журналист.Ранее корреспондент отмечал, что во время обстрела он видел парашюты, которые принял за парашюты боеприпасов из кассетной боевой части ракет.Беспилотник Ту-143 имеет сложную схему посадки, в которой используются сразу два парашюта. Сперва дрон выполняет "горку", на которой теряет скорость и выбрасывает тормозной парашют. Затем он отстреливается, и вводится основной парашют, в результате чего дрон повисает в вертикальном положении. С помощью специального механизма парашют перецепляется, и беспилотник переводится в горизонталь, из него выпускаются щупы и шасси. Когда щупы касаются земли, срабатывает двигатель мягкой посадки.По всей видимости, парашют вывалился из корпуса дрона после его поражения зенитной ракетой.
https://ria.ru/20220428/general-1785962393.html
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
херсон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785967698_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8dbc8ea0ce9a74b5bac5876cf115e566.jpg
Парашют украинского беспилотника, который участвовал в ударе по Херсону
В Херсоне найден парашют украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", который участвовал в массированном ударе по городу, передает корреспондент РИА Новости с места
2022-04-28T15:36
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, украина
15:36 28.04.2022 (обновлено: 15:52 28.04.2022)
Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону
Парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону, нашли на улице
ХЕРСОН, 28 апр – РИА Новости. В Херсоне найден парашют украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", который участвовал в массированном ударе по городу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В среду в районе 23.00 мск украинские войска выполнили удар из Николаевской области
по жилым кварталам Херсона
с применением ракет "Точка-У" и снарядов РСЗО. Также при налете применялись реактивные советские дроны Т-143 с взрывчаткой на борту, превращенные таким образом в кустарные крылатые ракеты.
"На улицах Херсона был обнаружен тормозной парашют от одного из аппаратов Ту-143 "Рейс", который запустили украинские военные", - рассказал журналист.
Ранее корреспондент отмечал, что во время обстрела он видел парашюты, которые принял за парашюты боеприпасов из кассетной боевой части ракет.
Беспилотник Ту-143 имеет сложную схему посадки, в которой используются сразу два парашюта. Сперва дрон выполняет "горку", на которой теряет скорость и выбрасывает тормозной парашют. Затем он отстреливается, и вводится основной парашют, в результате чего дрон повисает в вертикальном положении. С помощью специального механизма парашют перецепляется, и беспилотник переводится в горизонталь, из него выпускаются щупы и шасси. Когда щупы касаются земли, срабатывает двигатель мягкой посадки.
По всей видимости, парашют вывалился из корпуса дрона после его поражения зенитной ракетой.