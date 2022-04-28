https://ria.ru/20220428/parashyut-1785964706.html

Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону

Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону - РИА Новости, 28.04.2022

Найден парашют от украинского дрона, участвовавшего в ударе по Херсону

В Херсоне найден парашют украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", который участвовал в массированном ударе по городу, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:36

2022-04-28T15:36

2022-04-28T15:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

херсон

украина

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ХЕРСОН, 28 апр – РИА Новости. В Херсоне найден парашют украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", который участвовал в массированном ударе по городу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В среду в районе 23.00 мск украинские войска выполнили удар из Николаевской области по жилым кварталам Херсона с применением ракет "Точка-У" и снарядов РСЗО. Также при налете применялись реактивные советские дроны Т-143 с взрывчаткой на борту, превращенные таким образом в кустарные крылатые ракеты."На улицах Херсона был обнаружен тормозной парашют от одного из аппаратов Ту-143 "Рейс", который запустили украинские военные", - рассказал журналист.Ранее корреспондент отмечал, что во время обстрела он видел парашюты, которые принял за парашюты боеприпасов из кассетной боевой части ракет.Беспилотник Ту-143 имеет сложную схему посадки, в которой используются сразу два парашюта. Сперва дрон выполняет "горку", на которой теряет скорость и выбрасывает тормозной парашют. Затем он отстреливается, и вводится основной парашют, в результате чего дрон повисает в вертикальном положении. С помощью специального механизма парашют перецепляется, и беспилотник переводится в горизонталь, из него выпускаются щупы и шасси. Когда щупы касаются земли, срабатывает двигатель мягкой посадки.По всей видимости, парашют вывалился из корпуса дрона после его поражения зенитной ракетой.

https://ria.ru/20220428/general-1785962393.html

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

херсон

украина

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Парашют украинского беспилотника, который участвовал в ударе по Херсону В Херсоне найден парашют украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", который участвовал в массированном ударе по городу, передает корреспондент РИА Новости с места 2022-04-28T15:36 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон, украина