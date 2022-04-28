https://ria.ru/20220428/pamyatnik-1785931760.html
Памятник "Бронзовому солдату" в Таллине осквернил сын эстонского депутата
Памятник "Бронзовому солдату" в Таллине осквернил сын эстонского депутата - РИА Новости, 28.04.2022
Памятник "Бронзовому солдату" в Таллине осквернил сын эстонского депутата
Акт вандализма в отношении памятника советскому воину-освободителю в Таллине, известного как "Бронзовый солдат", совершил сын депутата парламента Эстонии,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:31
2022-04-28T13:31
2022-04-28T13:31
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости. Акт вандализма в отношении памятника советскому воину-освободителю в Таллине, известного как "Бронзовый солдат", совершил сын депутата парламента Эстонии, сообщил в четверг портал Delfi."Тридцатиоднолетний мужчина, совершивший акт вандализма в отношении "Бронзового солдата", - это Александр Томаc Васильев, сын известного депутата парламента от Центристской партии Виктора Васильева", - говорится в сообщении.Эстонская полиция 18 апреля получила сообщение о том, что поврежден орден на груди памятника советскому воину-освободителю в Таллине. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Оскорблении памяти умерших". Согласно УК Эстонии, данное преступление наказывается штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.В понедельник полиция задержала вандала, им оказался 31-летний мужчина. Его личность удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчина признался в преступлении и, по данным полиции, сожалеет о содеянном. По данным полиции мужчине назначен денежный штраф, но решение еще не ступило в силу, поэтому сумма штрафа пока не разглашается."Бронзовый солдат" - памятник советским воинам, павшим при освобождение Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году рядом с братской могилой, где в 1945 году были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник из центра Таллина на Военное кладбище.
https://ria.ru/20220423/oskvernenie-1785081105.html
https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таллин, эстония
Памятник "Бронзовому солдату" в Таллине осквернил сын эстонского депутата
Памятник "Бронзовому солдату" в Таллине осквернил сын депутата парламента Эстонии Васильев
ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости.
Акт вандализма в отношении памятника советскому воину-освободителю в Таллине, известного как "Бронзовый солдат", совершил сын депутата парламента Эстонии, сообщил в четверг портал Delfi
.
"Тридцатиоднолетний мужчина, совершивший акт вандализма в отношении "Бронзового солдата", - это Александр Томаc Васильев, сын известного депутата парламента от Центристской партии Виктора Васильева", - говорится в сообщении.
Эстонская полиция 18 апреля получила сообщение о том, что поврежден орден на груди памятника советскому воину-освободителю в Таллине
. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Оскорблении памяти умерших". Согласно УК Эстонии
, данное преступление наказывается штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.
В понедельник полиция задержала вандала, им оказался 31-летний мужчина. Его личность удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчина признался в преступлении и, по данным полиции, сожалеет о содеянном. По данным полиции мужчине назначен денежный штраф, но решение еще не ступило в силу, поэтому сумма штрафа пока не разглашается.
"Бронзовый солдат" - памятник советским воинам, павшим при освобождение Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году рядом с братской могилой, где в 1945 году были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник из центра Таллина на Военное кладбище.