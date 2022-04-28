https://ria.ru/20220428/orlov-1785975187.html

Мэр Екатеринбурга отреагировал на заявления Соловьева о жителях города

Мэр Екатеринбурга отреагировал на заявления Соловьева о жителях города - РИА Новости, 28.04.2022

Мэр Екатеринбурга отреагировал на заявления Соловьева о жителях города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что удивлен высказываниями телеведущего Владимира Соловьева о жителях города. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:13

2022-04-28T16:13

2022-04-28T16:13

общество

владимир соловьев (телеведущий)

евгений куйвашев

екатеринбург

свердловская область

владимир якушев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что удивлен высказываниями телеведущего Владимира Соловьева о жителях города.В среду ведущий во время эфира "Соловьев Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей". В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти" и посоветовал определиться, на чьей он стороне."Очень удивлен теми эпитетами, которыми недавно "наградил" наш Екатеринбург телеведущий Владимир Соловьев. Такое впечатление, что он ничего не знает о наших горожанах. Все три столетия своей истории наш город живет ради безопасности и процветания своей страны: не отходя от станков, кует оружие, отправляет на фронт своих сыновей. И это не какая-то безвозвратно ушедшая история", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что 80 лет назад свердловские дети собирали деньги на постройку танков, помогали обустроиться эвакуированным."А в наши дни в Екатеринбурге горожане и меценаты потратили сотни миллионов рублей на помощь медикам в борьбе с пандемией. Екатеринбург верен традициям, остается городом добра и соучастия. Поэтому хочу выступить в защиту екатеринбуржцев. Считаю, что делать выводы о городе с населением 1,5 миллиона человек, основываясь на единичных высказываниях, абсолютно неправильно и некорректно", - заключил мэр.Соловьев во время эфира своей программы пояснил, что назвал так Екатеринбург, в частности, потому, что здесь студенты потребовали снять со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета букву Z, изображенную в виде георгиевской ленты. Телеведущий считает, что "рисовать подобные петиции – это значит признаваться мирозданию, что в нас выломана какая-то определяющая часть рассудка".

https://ria.ru/20220428/kuyvashev-1785947032.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785359054.html

екатеринбург

свердловская область

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Влада Копылова

общество, владимир соловьев (телеведущий), евгений куйвашев, екатеринбург, свердловская область, владимир якушев