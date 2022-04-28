Правительство Греции назвало схему оплаты "Газпрому" техническим вопросом
Правительство Греции рассматривает схему оплаты "Газпрому" как технический вопрос
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
АФИНЫ, 28 апр – РИА Новости. Конвертация евро в рубли при оплате российского газа является техническим вопросом, он должен быть прояснен на внеочередной встрече министров энергетики Евросоюза 2 мая, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому на брифинге в четверг.
Журналисты заметили на брифинге, что, согласно публикациям, пять европейских стран, включая Германию и Австрию, намерены открыть счета в "Газпромбанке" для оплаты в рублях, и поинтересовались, какова позиция Афин по вопросу конвертации евро в рубли.
"Это технический вопрос, который будет выяснен на встрече министров энергетики ЕС. Однако в любом случае наша страна будет продолжать получать энергоресурсы, чтобы не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны, и платить так, чтобы не нарушать введенные против России санкции", - сказал Иконому.
"Вопрос конвертации евро в рубли технический. Мы платили евро, будем и дальше платить евро. Как они будут пересчитаны в рубли - вопрос, который предстоит выяснить и решить. К третьей декаде мая, когда мы должны будем произвести расчеты с "Газпромом", я думаю, этот процесс будет полностью прояснен. В любом случае, хочу дать понять, что на горизонте нет никакой опасности с точки зрения безопасности энергоснабжения страны", - сказал официальный представитель правительства.
Он напомнил, что минэнерго подготовило и обнародовало план обеспечения энергетических потребностей страны даже в крайнем случае прекращения поставок российского газа.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду провел совещание по безопасности энергоснабжения страны после прекращения "Газпромом" поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с их отказом переходить на новую схему расчетов.
Пресс-служба премьера по итогам совещания сообщила, что перебоев с поставками газа в страну не ожидается, но не уточнила, решено ли перейти на новый порядок оплаты в рублях.
В понедельник состоится внеочередной совет министров энергетики ЕС. Правительство Греции и основные импортеры природного газа (DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas) занимают выжидательную позицию, надеясь до тех пор получить четкие указания от ЕС. Импортеры опасаются выполнять требования "Газпрома" о новой схеме оплаты, чтобы не попасть под санкции.