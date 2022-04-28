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Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался
Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался - РИА Новости, 28.04.2022
Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался
В ходе состоявшегося визита в РФ генсека ООН Антониу Гутерреша вопрос военнопленных не обсуждался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:32
2022-04-28T13:58
в мире
антониу гутерреш
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
оон
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В ходе состоявшегося визита в РФ генсека ООН Антониу Гутерреша вопрос военнопленных не обсуждался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Этот вопрос (о военнопленных) предметно не обсуждался, вместе с тем, генсек ООН выдвинул ряд идей, которые в настоящий момент внимательно изучаются, рассматриваются", - сказала она на брифинге.Захарова, в частности, напомнила, что генсек, среди прочего, предложил сформировать трехстороннюю контактную группу Россия - Украина - ООН для обмена информации и обеспечения эффективного функционирования гуманитарных коридоров и доставки гуманитарной помощи.
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в мире, антониу гутерреш, россия, украина, оон
13:32 28.04.2022 (обновлено: 13:58 28.04.2022)
 
Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался

Генсек ООН Антониу Гутерреш не обсуждал на встречах в Москве тему военнопленных

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В ходе состоявшегося визита в РФ генсека ООН Антониу Гутерреша вопрос военнопленных не обсуждался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Этот вопрос (о военнопленных) предметно не обсуждался, вместе с тем, генсек ООН выдвинул ряд идей, которые в настоящий момент внимательно изучаются, рассматриваются", - сказала она на брифинге.
Захарова, в частности, напомнила, что генсек, среди прочего, предложил сформировать трехстороннюю контактную группу Россия - Украина - ООН для обмена информации и обеспечения эффективного функционирования гуманитарных коридоров и доставки гуманитарной помощи.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАнтониу ГутеррешРоссияУкраинаООН
 
 
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