https://ria.ru/20220428/oon-1785931976.html

Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался

Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался - РИА Новости, 28.04.2022

Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался

В ходе состоявшегося визита в РФ генсека ООН Антониу Гутерреша вопрос военнопленных не обсуждался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:32

2022-04-28T13:32

2022-04-28T13:58

в мире

антониу гутерреш

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

оон

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В ходе состоявшегося визита в РФ генсека ООН Антониу Гутерреша вопрос военнопленных не обсуждался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Этот вопрос (о военнопленных) предметно не обсуждался, вместе с тем, генсек ООН выдвинул ряд идей, которые в настоящий момент внимательно изучаются, рассматриваются", - сказала она на брифинге.Захарова, в частности, напомнила, что генсек, среди прочего, предложил сформировать трехстороннюю контактную группу Россия - Украина - ООН для обмена информации и обеспечения эффективного функционирования гуманитарных коридоров и доставки гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220427/plennye-1785763240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, антониу гутерреш, россия, украина, оон