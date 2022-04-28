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Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался
Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался - РИА Новости, 28.04.2022
Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался
В ходе состоявшегося визита в РФ генсека ООН Антониу Гутерреша вопрос военнопленных не обсуждался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:32
2022-04-28T13:32
2022-04-28T13:58
в мире
антониу гутерреш
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
оон
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В ходе состоявшегося визита в РФ генсека ООН Антониу Гутерреша вопрос военнопленных не обсуждался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Этот вопрос (о военнопленных) предметно не обсуждался, вместе с тем, генсек ООН выдвинул ряд идей, которые в настоящий момент внимательно изучаются, рассматриваются", - сказала она на брифинге.Захарова, в частности, напомнила, что генсек, среди прочего, предложил сформировать трехстороннюю контактную группу Россия - Украина - ООН для обмена информации и обеспечения эффективного функционирования гуманитарных коридоров и доставки гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220427/plennye-1785763240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, антониу гутерреш, россия, украина, оон
13:32 28.04.2022 (обновлено: 13:58 28.04.2022)
Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался
Генсек ООН Антониу Гутерреш не обсуждал на встречах в Москве тему военнопленных