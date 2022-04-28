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В МИД объяснили, почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН - РИА Новости, 28.04.2022
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В МИД объяснили, почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН
В МИД объяснили, почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН - РИА Новости, 28.04.2022
В МИД объяснили, почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН
Россия не может быть исключена из Совета безопасности ООН, потому что такой процедуры не существует, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:14
2022-04-28T09:14
сергей лавров
россия
совет безопасности оон
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия не может быть исключена из Совета безопасности ООН, потому что такой процедуры не существует, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров же на это ответил, что такого механизма нет, а придумывать, говорить, изобретать какие-то формулы они могут. Просто процедуры такой нет", - сказала она в эфире "Соловьев.Live", отвечая на вопрос, может ли Россия быть исключена из Совбеза ООН.
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сергей лавров, россия, совет безопасности оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
09:14 28.04.2022
 
В МИД объяснили, почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН

Захарова: Россию нельзя исключить из Совбеза ООН, потому что такой процедуры не существует

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия не может быть исключена из Совета безопасности ООН, потому что такой процедуры не существует, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сергей Лавров же на это ответил, что такого механизма нет, а придумывать, говорить, изобретать какие-то формулы они могут. Просто процедуры такой нет", - сказала она в эфире "Соловьев.Live", отвечая на вопрос, может ли Россия быть исключена из Совбеза ООН.
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Сергей ЛавровРоссияСовет Безопасности ООНВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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