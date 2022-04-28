https://ria.ru/20220428/oon-1785867715.html

В МИД объяснили, почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН

В МИД объяснили, почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН - РИА Новости, 28.04.2022

В МИД объяснили, почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН

Россия не может быть исключена из Совета безопасности ООН, потому что такой процедуры не существует, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:14

2022-04-28T09:14

2022-04-28T09:14

сергей лавров

россия

совет безопасности оон

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия не может быть исключена из Совета безопасности ООН, потому что такой процедуры не существует, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров же на это ответил, что такого механизма нет, а придумывать, говорить, изобретать какие-то формулы они могут. Просто процедуры такой нет", - сказала она в эфире "Соловьев.Live", отвечая на вопрос, может ли Россия быть исключена из Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781959993.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей лавров, россия, совет безопасности оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова