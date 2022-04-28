Москалькова предложила создать информационную систему омбудсменов
Москалькова предложила создать информационную систему уполномоченных по правам человека
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Создание информационной федеральной системы уполномоченных по правам человека позволит объединить уполномоченных, людям будет проще обращаться к ним, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В этом году мы по-прежнему ставим себе задачу расширения возможностей доступа граждан к институту уполномоченного по правам человека в РФ. И получив поддержку правительства и положительное решение о создании информационной федеральной системы уполномоченных по правам человека, мы сможем выйти на создание единой своей платформы, которая объединит нас, уполномоченных, и даст возможность людям легче обращаться к нам и быстрее получать от нас ответы, надеюсь, и более качественные", - сказала Москалькова в ходе заседания секции экспертного совета по вопросам защиты прав человека в административном процессе и в местах принудительного содержания, посвященного защите прав лиц, страдающих психическим заболеваниями.
Омбудсмен сообщила, что в 2021 году аппарат омбудсмена рассмотрел 2 253 обращения от граждан, были восстановлены права более чем 11 тысяч россиян, выплачены заработные платы на сумму более 38 миллионов рублей работникам 21 организаций, оказано содействие 4856 гражданам по 180 жалобам жилищных вопросов.