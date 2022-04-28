https://ria.ru/20220428/odkb-1786000645.html

Миротворцы ОДКБ проведут учения "Нерушимое братство"

Миротворцы ОДКБ проведут учения "Нерушимое братство" - РИА Новости, 28.04.2022

Миротворцы ОДКБ проведут учения "Нерушимое братство"

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в 2022 году учения "Нерушимое братство" по отработке задач постконфликтного... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:46

2022-04-28T17:46

2022-04-28T18:26

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в 2022 году учения "Нерушимое братство" по отработке задач постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, заявили в объединенном штабе организации."В рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2022" предусмотрено проведение комплекса мероприятий... На территории Республики Таджикистан в целях отработки задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям спланировано совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022", - говорится в сообщении пресс-службы объединенного штаба ОДКБ, поступившем в распоряжение РИА Новости."На завершающем этапе оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2022" в Кыргызской Республике планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции", - добавили в объединенном штабе.Отмечается, что организация и проведение данных мероприятий осуществляется в соответствии с положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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