https://ria.ru/20220428/odkb-1786000645.html
Миротворцы ОДКБ проведут учения "Нерушимое братство"
Миротворцы ОДКБ проведут учения "Нерушимое братство" - РИА Новости, 28.04.2022
Миротворцы ОДКБ проведут учения "Нерушимое братство"
Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в 2022 году учения "Нерушимое братство" по отработке задач постконфликтного... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:46
2022-04-28T17:46
2022-04-28T18:26
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в 2022 году учения "Нерушимое братство" по отработке задач постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, заявили в объединенном штабе организации."В рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2022" предусмотрено проведение комплекса мероприятий... На территории Республики Таджикистан в целях отработки задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям спланировано совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022", - говорится в сообщении пресс-службы объединенного штаба ОДКБ, поступившем в распоряжение РИА Новости."На завершающем этапе оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2022" в Кыргызской Республике планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции", - добавили в объединенном штабе.Отмечается, что организация и проведение данных мероприятий осуществляется в соответствии с положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.
https://ria.ru/20220415/odkb-1783679874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одкб, в мире, россия
17:46 28.04.2022 (обновлено: 18:26 28.04.2022)
Миротворцы ОДКБ проведут учения "Нерушимое братство"
Миротворцы ОДКБ проведут в 2022 году учения "Нерушимое братство" в Таджикистане
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в 2022 году учения "Нерушимое братство" по отработке задач постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, заявили
в объединенном штабе организации.
"В рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2022" предусмотрено проведение комплекса мероприятий... На территории Республики Таджикистан в целях отработки задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям спланировано совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022", - говорится в сообщении пресс-службы объединенного штаба ОДКБ, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"На завершающем этапе оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2022" в Кыргызской Республике планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ
"Нерушимое братство-2022", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции", - добавили в объединенном штабе.
Отмечается, что организация и проведение данных мероприятий осуществляется в соответствии с положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.