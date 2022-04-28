https://ria.ru/20220428/odessa-1785921492.html

Россия будет добиваться наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году

Россия будет добиваться наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 28.04.2022

Россия будет добиваться наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона будет добиваться установления и наказания винновых в трагедии в Одессе в 2014... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:56

2022-04-28T12:56

2022-04-28T12:56

в мире

одесса

украина

москва

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона будет добиваться установления и наказания винновых в трагедии в Одессе в 2014 году."Это преступление 2 мая 2014 до сих пор на Украине не раскрыто, не расследовано ", - сообщила она на брифинге в Москве."Киев и западные страны закрывают на него глаза, как и в принципе, в целом, на неонацизм, который разрастается на Украине, словно раковая опухоль. Мы никогда не забудем этого ужасного преступления. Будем добиваться установления, наказания всех тех, кто был причастен к этой трагедии", - указала она.Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20220428/kherson-1785899032.html

https://ria.ru/20220420/boynya-1784408725.html

одесса

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, одесса, украина, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)