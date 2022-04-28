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Россия будет добиваться наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 28.04.2022
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Россия будет добиваться наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году
Россия будет добиваться наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 28.04.2022
Россия будет добиваться наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона будет добиваться установления и наказания винновых в трагедии в Одессе в 2014... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:56
2022-04-28T12:56
в мире
одесса
украина
москва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона будет добиваться установления и наказания винновых в трагедии в Одессе в 2014 году."Это преступление 2 мая 2014 до сих пор на Украине не раскрыто, не расследовано ", - сообщила она на брифинге в Москве."Киев и западные страны закрывают на него глаза, как и в принципе, в целом, на неонацизм, который разрастается на Украине, словно раковая опухоль. Мы никогда не забудем этого ужасного преступления. Будем добиваться установления, наказания всех тех, кто был причастен к этой трагедии", - указала она.Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
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в мире, одесса, украина, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:56 28.04.2022
 
Россия будет добиваться наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году

Захарова: Россия будет добиваться наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона будет добиваться установления и наказания винновых в трагедии в Одессе в 2014 году.
"Это преступление 2 мая 2014 до сих пор на Украине не раскрыто, не расследовано ", - сообщила она на брифинге в Москве.
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"Киев и западные страны закрывают на него глаза, как и в принципе, в целом, на неонацизм, который разрастается на Украине, словно раковая опухоль. Мы никогда не забудем этого ужасного преступления. Будем добиваться установления, наказания всех тех, кто был причастен к этой трагедии", - указала она.
Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
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В миреОдессаУкраинаМоскваМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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