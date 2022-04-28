Рейтинг@Mail.ru
Канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/obuchenie-1786041505.html
Канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов, сообщили СМИ
Канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2022
Канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов, сообщили СМИ
Канадский телеканал CTV сообщил о новых свидетельствах того, что канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T22:15
2022-04-28T22:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
правый сектор
канада
батальон "азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151287/85/1512878543_0:63:2945:1719_1920x0_80_0_0_2ecc403c2536965f31dc0d13ff43f9f5.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Канадский телеканал CTV сообщил о новых свидетельствах того, что канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов.Радиостанция Radio-Canada со ссылкой на документы и фотографии сообщала ранее, что Канада в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине обучала представителей нацистского полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело). Отмечалось, что канадское минобороны отрицает, что занималось обучением бойцов "Азова", однако представитель ведомства признавал, что сотрудники учебной миссии не контролируют отбор людей, проходящих обучение, ответственность за это лежит на Украине.По сообщению телеканала CTV, представитель "Азова" заявил, что полк не проходил подготовку в рамках UNIFIER. При этом на вопросы относительно прохождения такой подготовки отдельными членами "Азова" представитель полка не ответил.Между тем самому телеканалу удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики "Азова" тренировались с канадскими инструкторами. Речь идет о фотографии в социальной сети члена "Азова" Кирилла Беркаля, отметил телеканал, добавив, что в аккаунте представлена также "нацистская символика и другие экстремистские взгляды".Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов этого подразделения по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ. Кроме того, в феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова", а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе российской специальной военной операции стало известно, что боевики "Азова", в частности, при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Сартана в окрестностях Мариуполя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220428/kanada-1786025382.html
https://ria.ru/20220416/instruktory-1783845776.html
украина
донбасс
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151287/85/1512878543_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_bdf047a202baae5beb67774dc91fa61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, канада, батальон "азов"
22:15 28.04.2022
 
Канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов, сообщили СМИ

Канадский телеканал CTV: военные инструкторы обучали украинских неонацистов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОбучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне
Обучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Обучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Канадский телеканал CTV сообщил о новых свидетельствах того, что канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов.
Радиостанция Radio-Canada со ссылкой на документы и фотографии сообщала ранее, что Канада в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине обучала представителей нацистского полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело). Отмечалось, что канадское минобороны отрицает, что занималось обучением бойцов "Азова", однако представитель ведомства признавал, что сотрудники учебной миссии не контролируют отбор людей, проходящих обучение, ответственность за это лежит на Украине.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
19:40
Россия запретила въезд премьеру и главе МИД Канады
По сообщению телеканала CTV, представитель "Азова" заявил, что полк не проходил подготовку в рамках UNIFIER. При этом на вопросы относительно прохождения такой подготовки отдельными членами "Азова" представитель полка не ответил.
Между тем самому телеканалу удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики "Азова" тренировались с канадскими инструкторами. Речь идет о фотографии в социальной сети члена "Азова" Кирилла Беркаля, отметил телеканал, добавив, что в аккаунте представлена также "нацистская символика и другие экстремистские взгляды".
Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов этого подразделения по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ. Кроме того, в феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова", а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе российской специальной военной операции стало известно, что боевики "Азова", в частности, при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Сартана в окрестностях Мариуполя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Иностранные военные инструкторы обучают украинские войска - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 03:31
СМИ: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассСледственный комитет России (СК РФ)Правый секторКанадаБатальон "Азов"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала