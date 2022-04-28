https://ria.ru/20220428/obuchenie-1786041505.html

Канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов, сообщили СМИ

Канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2022

Канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов, сообщили СМИ

Канадский телеканал CTV сообщил о новых свидетельствах того, что канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T22:15

2022-04-28T22:15

2022-04-28T22:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

правый сектор

канада

батальон "азов"

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Канадский телеканал CTV сообщил о новых свидетельствах того, что канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов.Радиостанция Radio-Canada со ссылкой на документы и фотографии сообщала ранее, что Канада в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине обучала представителей нацистского полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело). Отмечалось, что канадское минобороны отрицает, что занималось обучением бойцов "Азова", однако представитель ведомства признавал, что сотрудники учебной миссии не контролируют отбор людей, проходящих обучение, ответственность за это лежит на Украине.По сообщению телеканала CTV, представитель "Азова" заявил, что полк не проходил подготовку в рамках UNIFIER. При этом на вопросы относительно прохождения такой подготовки отдельными членами "Азова" представитель полка не ответил.Между тем самому телеканалу удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики "Азова" тренировались с канадскими инструкторами. Речь идет о фотографии в социальной сети члена "Азова" Кирилла Беркаля, отметил телеканал, добавив, что в аккаунте представлена также "нацистская символика и другие экстремистские взгляды".Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов этого подразделения по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ. Кроме того, в феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова", а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе российской специальной военной операции стало известно, что боевики "Азова", в частности, при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Сартана в окрестностях Мариуполя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220428/kanada-1786025382.html

https://ria.ru/20220416/instruktory-1783845776.html

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в мире, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, канада, батальон "азов"