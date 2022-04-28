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Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ ради провокации - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/obstrely-1786037253.html
Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ ради провокации
Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ ради провокации - РИА Новости, 28.04.2022
Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ ради провокации
Украинские войска обстреливают город Лиман в ДНР, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:32
2022-04-28T21:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
днр
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреливают город Лиман в ДНР, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, киевский режим продолжает фабриковать провокационные материалы о гибели мирного населения из-за неизбирательного артиллерийского огня российской армии."При этом журналисты украинских и западных информационных агентств с безопасных мест осуществляют видеосъемку (в том числе с использованием квадрокоптеров) разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы "злодеяниях российских военных", которые в ближайшее время планируется широко распространить в западных СМИ и на интернет-ресурсах", — сказал генерал.Он добавил, что такие бесчеловечные провокации в очередной раз доказывают, что украинским властям чужды все нормы морали и принципы международного гуманитарного права, а жизни мирных людей абсолютно не важны.Кроме того, рассказал Мизинцев, националисты по-прежнему оборудуют огневые позиции в школах и жилых домах. Такие случаи фиксируются в Харькове и Одессе."Боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века", — подчеркнул генерал.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/mnenie-1785388372.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, днр, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:32 28.04.2022 (обновлено: 21:51 28.04.2022)
 
Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ ради провокации

Минобороны: ВСУ обстреливают город Лиман, чтобы обвинить российских военных

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреливают город Лиман в ДНР, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, киевский режим продолжает фабриковать провокационные материалы о гибели мирного населения из-за неизбирательного артиллерийского огня российской армии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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"При этом журналисты украинских и западных информационных агентств с безопасных мест осуществляют видеосъемку (в том числе с использованием квадрокоптеров) разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы "злодеяниях российских военных", которые в ближайшее время планируется широко распространить в западных СМИ и на интернет-ресурсах", — сказал генерал.
Он добавил, что такие бесчеловечные провокации в очередной раз доказывают, что украинским властям чужды все нормы морали и принципы международного гуманитарного права, а жизни мирных людей абсолютно не важны.
Кроме того, рассказал Мизинцев, националисты по-прежнему оборудуют огневые позиции в школах и жилых домах. Такие случаи фиксируются в Харькове и Одессе.
"Боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века", — подчеркнул генерал.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаДНРМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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