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Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ ради провокации

Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ ради провокации - РИА Новости, 28.04.2022

Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ ради провокации

Украинские войска обстреливают город Лиман в ДНР, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:32

2022-04-28T21:32

2022-04-28T21:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

днр

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреливают город Лиман в ДНР, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, киевский режим продолжает фабриковать провокационные материалы о гибели мирного населения из-за неизбирательного артиллерийского огня российской армии."При этом журналисты украинских и западных информационных агентств с безопасных мест осуществляют видеосъемку (в том числе с использованием квадрокоптеров) разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы "злодеяниях российских военных", которые в ближайшее время планируется широко распространить в западных СМИ и на интернет-ресурсах", — сказал генерал.Он добавил, что такие бесчеловечные провокации в очередной раз доказывают, что украинским властям чужды все нормы морали и принципы международного гуманитарного права, а жизни мирных людей абсолютно не важны.Кроме того, рассказал Мизинцев, националисты по-прежнему оборудуют огневые позиции в школах и жилых домах. Такие случаи фиксируются в Харькове и Одессе."Боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века", — подчеркнул генерал.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/mnenie-1785388372.html

https://ria.ru/20220426/natsizm-1785595793.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, днр, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)