https://ria.ru/20220428/obstrel-1786021830.html

Украинские войска обстреляли Горловку из минометов

Украинские войска обстреляли Горловку из минометов - РИА Новости, 28.04.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из минометов

Украинские войска обстреляли в четверг Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:10

2022-04-28T19:10

2022-04-28T19:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 – населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7), выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК в четверг утром сообщало об обстреле Горловки в ДНР. Отмечается, что украинские войска применяли крупнокалиберные пулеметы.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/obstrel-1785925524.html

https://ria.ru/20220427/spetsoperatsiya-1785843136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк