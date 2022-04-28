https://ria.ru/20220428/obstrel-1785979558.html

При обстреле украинскими войсками Ясиноватой погиб мужчина

При обстреле украинскими войсками Ясиноватой погиб мужчина - РИА Новости, 28.04.2022

При обстреле украинскими войсками Ясиноватой погиб мужчина

Мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:26

2022-04-28T16:26

2022-04-28T16:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

владимир путин

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1984 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) населенного пункта Ясиноватая. Еще один мирный житель 1973 года рождения ранен", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Ясиноватой в 12.30 и 12.40. За десять минут украинские войска выпустили по населенному пункту десять мин калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/obstrel-1785950595.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры района Донецка после обстрела ВСУ Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка 2022-04-28T16:26 true PT0M17S

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, ясиноватая, украина