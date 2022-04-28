16:26 28.04.2022 (обновлено: 16:45 28.04.2022)
При обстреле украинскими войсками Ясиноватой погиб мужчина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель
Дом, обстрелянный ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1984 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) населенного пункта Ясиноватая. Еще один мирный житель 1973 года рождения ранен", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Ясиноватой в 12.30 и 12.40. За десять минут украинские войска выпустили по населенному пункту десять мин калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.