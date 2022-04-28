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При обстреле украинскими войсками Ясиноватой погиб мужчина - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/obstrel-1785979558.html
При обстреле украинскими войсками Ясиноватой погиб мужчина
При обстреле украинскими войсками Ясиноватой погиб мужчина - РИА Новости, 28.04.2022
При обстреле украинскими войсками Ясиноватой погиб мужчина
Мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:26
2022-04-28T16:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
владимир путин
ясиноватая
украина
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1984 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) населенного пункта Ясиноватая. Еще один мирный житель 1973 года рождения ранен", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Ясиноватой в 12.30 и 12.40. За десять минут украинские войска выпустили по населенному пункту десять мин калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/obstrel-1785950595.html
донецкая народная республика
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Кадры района Донецка после обстрела ВСУ
Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, ясиноватая, украина
16:26 28.04.2022 (обновлено: 16:45 28.04.2022)
 
При обстреле украинскими войсками Ясиноватой погиб мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1984 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) населенного пункта Ясиноватая. Еще один мирный житель 1973 года рождения ранен", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Ясиноватой в 12.30 и 12.40. За десять минут украинские войска выпустили по населенному пункту десять мин калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела рынка Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВладимир ПутинЯсиноватаяУкраина
 
 
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