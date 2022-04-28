https://ria.ru/20220428/obstrel-1785950595.html
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти - РИА Новости, 28.04.2022
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти
Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ увеличилось до пяти, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения ДНР. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:46
2022-04-28T14:46
2022-04-28T15:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ увеличилось до пяти, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения ДНР.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил о трех погибших и пяти раненых.В Минздраве уточнили, что четыре человека погибли на месте происшествия, один умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.Украинские войска обстреляли Донецк около полудня. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, они выпустили шесть ракет из РСЗО "Град". Под удар попал продуктовый рынок "Меркурий".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/donbass-1785888473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
14:46 28.04.2022 (обновлено: 15:33 28.04.2022)
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти
Жертвами обстрела рынка в Донецке со стороны Украины стали пять человек