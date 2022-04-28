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Украинские войска обстреляли Первомайск - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/obstrel-1785948880.html
Украинские войска обстреляли Первомайск
Украинские войска обстреляли Первомайск - РИА Новости, 28.04.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск
Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:38
2022-04-28T15:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
первомайск (луганская область)
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.10 (совпадает с мск) - с направления населенного пункта Новозвановка по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (10 снарядов); 14.20 - с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (пять снарядов)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в четверг сообщало еще о четырех обстрелах Первомайска со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
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в мире, украина, первомайск (луганская область)
14:38 28.04.2022 (обновлено: 15:03 28.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Первомайск

Украинские войска обстреляли Первомайск снарядами калибра 152 миллиметра

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.10 (совпадает с мск) - с направления населенного пункта Новозвановка по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (10 снарядов); 14.20 - с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (пять снарядов)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в четверг сообщало еще о четырех обстрелах Первомайска со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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