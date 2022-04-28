https://ria.ru/20220428/obstrel-1785932932.html

В Ясиноватой при обстреле погиб мирный житель

В Ясиноватой при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 28.04.2022

В Ясиноватой при обстреле погиб мирный житель

Мирный житель погиб в городе Ясиноватая в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной штаб... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:33

2022-04-28T13:33

2022-04-28T13:44

в мире

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Мирный житель погиб в городе Ясиноватая в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной штаб обороны ДНР."В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Ясиноватой по улице Пионерской погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Ясиноватую минами калибром 122 миллиметра и ракетами из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/obstrel-1785840099.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, украина