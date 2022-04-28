12:53 28.04.2022 (обновлено: 13:12 28.04.2022)
ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть погибшие
ВСУ обстреляли рынок "Меркурий" в Донецке, два человека погибли
Последствия обстрела рынка "Меркурий" в Донецке
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле продуктового рынка в Донецке украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.
"В результате обстрела Кировского района под удар попал также рынок "Меркурий". По оперативным данным, украинские боевики убили двоих и ранили пять мирных жителей Донецка по улице Петровского", — говорится в публикации.
"В результате пожара на территории рынков в Кировском районе погибли три человека, еще пять мирных жителей получили ранения. На месте работают спецслужбы", — написал он в Telegram.
Об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ с применением реактивных систем залпового огня "Град" ранее сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.