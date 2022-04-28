https://ria.ru/20220428/obstrel-1785920782.html

ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть погибшие

ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть погибшие - РИА Новости, 28.04.2022

ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть погибшие

Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле продуктового рынка в Донецке украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:53

2022-04-28T12:53

2022-04-28T13:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле продуктового рынка в Донецке украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным, погибли три человека.Об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ с применением реактивных систем залпового огня "Град" ранее сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

https://ria.ru/20220428/kherson-1785885393.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире