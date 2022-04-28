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ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть погибшие - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/obstrel-1785920782.html
ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть погибшие
ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть погибшие - РИА Новости, 28.04.2022
ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть погибшие
Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле продуктового рынка в Донецке украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:53
2022-04-28T13:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле продуктового рынка в Донецке украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным, погибли три человека.Об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ с применением реактивных систем залпового огня "Град" ранее сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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в мире
12:53 28.04.2022 (обновлено: 13:12 28.04.2022)
 
ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть погибшие

ВСУ обстреляли рынок "Меркурий" в Донецке, два человека погибли

© Фото : @dnronline / TelegramПоследствия обстрела рынка "Меркурий" в Донецке
Последствия обстрела рынка Меркурий в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : @dnronline / Telegram
Последствия обстрела рынка "Меркурий" в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле продуктового рынка в Донецке украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.

"В результате обстрела Кировского района под удар попал также рынок "Меркурий". По оперативным данным, украинские боевики убили двоих и ранили пять мирных жителей Донецка по улице Петровского", — говорится в публикации.

Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным, погибли три человека.
"В результате пожара на территории рынков в Кировском районе погибли три человека, еще пять мирных жителей получили ранения. На месте работают спецслужбы", — написал он в Telegram.
Об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ с применением реактивных систем залпового огня "Град" ранее сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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