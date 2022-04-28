https://ria.ru/20220428/obstrel-1785868043.html

Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом

Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом - РИА Новости, 28.04.2022

Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом

Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости добровольцы. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:17

2022-04-28T09:17

2022-04-28T11:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости добровольцы."Попали вчера при возвращении из Харьковской области, куда возили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией "Внуки", — рассказала РИА Новости представитель организации Алена Березовская, находившаяся в тот момент в колонне.По ее словам, в среду около 15:00 волонтеры вместе с гуманитарной миссией "Внуков" и движением РПЦ "Патриарший доброволец" попали под прицельный минометный обстрел в населенном пункте Журавлевка."Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео", — поделилась собеседница агентства.Украинские военные, как утверждает Березовская, увидели волонтеров, когда те общались с местными жителями и разгружали гуманитарные грузы."Видимо, нас заметили и на обратном пути решили уничтожить. Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. Я журналист, общественный деятель, с нами был Михаил Куксов — руководитель движения "Патриарший доброволец", его коллеги. Со мной были водитель и три волонтера. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски", — вспоминает представительница организации "Внуки".По ее словам, машина, в которой она ехала, немного отстала от остальной колонны и находившиеся в ней "видели, как в 100 метрах от нас справа и слева от дороги разрываются мины".Журавлевку уже обстреливали в понедельник. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали мирные жители, повреждены жилые дома. В селе объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в двух километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20220426/troebortnoe-1785503217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстрел со стороны Украины гуманитарной колонны под Белгородом Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости добровольцы. 2022-04-28T09:17 true PT2M01S

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Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, белгород, белгородская область, россия, харьковская область, русская православная церковь