Рейтинг@Mail.ru
Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/obstrel-1785868043.html
Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом
Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом - РИА Новости, 28.04.2022
Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом
Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости добровольцы. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:17
2022-04-28T11:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
россия
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785899535_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b51796640003d9947c95b4caffe8739a.jpg
БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости добровольцы."Попали вчера при возвращении из Харьковской области, куда возили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией "Внуки", — рассказала РИА Новости представитель организации Алена Березовская, находившаяся в тот момент в колонне.По ее словам, в среду около 15:00 волонтеры вместе с гуманитарной миссией "Внуков" и движением РПЦ "Патриарший доброволец" попали под прицельный минометный обстрел в населенном пункте Журавлевка."Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео", — поделилась собеседница агентства.Украинские военные, как утверждает Березовская, увидели волонтеров, когда те общались с местными жителями и разгружали гуманитарные грузы."Видимо, нас заметили и на обратном пути решили уничтожить. Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. Я журналист, общественный деятель, с нами был Михаил Куксов — руководитель движения "Патриарший доброволец", его коллеги. Со мной были водитель и три волонтера. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски", — вспоминает представительница организации "Внуки".По ее словам, машина, в которой она ехала, немного отстала от остальной колонны и находившиеся в ней "видели, как в 100 метрах от нас справа и слева от дороги разрываются мины".Журавлевку уже обстреливали в понедельник. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали мирные жители, повреждены жилые дома. В селе объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в двух километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20220426/troebortnoe-1785503217.html
украина
белгород
белгородская область
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстрел со стороны Украины гуманитарной колонны под Белгородом
Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости добровольцы.
2022-04-28T09:17
true
PT2M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785899535_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_16ecdfb3a16cf8d9ea93a85cf4e875dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, белгород, белгородская область, россия, харьковская область, русская православная церковь
09:17 28.04.2022 (обновлено: 11:42 28.04.2022)
 
Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом

Гуманитарная колонна РФ попала под обстрел ВСУ в селе Журавлевка под Белгородом

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости добровольцы.
"Попали вчера при возвращении из Харьковской области, куда возили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией "Внуки", — рассказала РИА Новости представитель организации Алена Березовская, находившаяся в тот момент в колонне.
По ее словам, в среду около 15:00 волонтеры вместе с гуманитарной миссией "Внуков" и движением РПЦ "Патриарший доброволец" попали под прицельный минометный обстрел в населенном пункте Журавлевка.
"Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео", — поделилась собеседница агентства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2022 года
Инфографика
Посмотреть
Украинские военные, как утверждает Березовская, увидели волонтеров, когда те общались с местными жителями и разгружали гуманитарные грузы.
"Видимо, нас заметили и на обратном пути решили уничтожить. Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. Я журналист, общественный деятель, с нами был Михаил Куксов — руководитель движения "Патриарший доброволец", его коллеги. Со мной были водитель и три волонтера. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски", — вспоминает представительница организации "Внуки".
По ее словам, машина, в которой она ехала, немного отстала от остальной колонны и находившиеся в ней "видели, как в 100 метрах от нас справа и слева от дороги разрываются мины".
Журавлевку уже обстреливали в понедельник. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали мирные жители, повреждены жилые дома. В селе объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в двух километрах от границы с Украиной.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 13:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныБелгородБелгородская областьРоссияХарьковская областьРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала