https://ria.ru/20220428/obstrel-1785859531.html

В ЛНР от обстрелов украинских войск за сутки погибли два человека

В ЛНР от обстрелов украинских войск за сутки погибли два человека - РИА Новости, 28.04.2022

В ЛНР от обстрелов украинских войск за сутки погибли два человека

За истекшие сутки в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли ребенок и 95-летняя женщина, четыре человека... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:49

2022-04-28T07:49

2022-04-28T07:57

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 28 апр – РИА Новости. За истекшие сутки в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли ребенок и 95-летняя женщина, четыре человека ранены, повреждено 20 домов и детский сад, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В населенном пункте Первомайск погибла женщина 1927 г.р., еще две получили ранения. Здесь повреждено два жилых дома, Центр внешкольного образования и детский сад "Солнышко". В населенном пункте Ирмино ранена женщина 1960 г.р., поврежден жилой дом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/obstrel-1785823389.html

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в мире, украина, лнр