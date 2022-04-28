https://ria.ru/20220428/obse-1786003915.html

ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине

ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине - РИА Новости, 28.04.2022

ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид объявили о предстоящем закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине, говорится в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:54

2022-04-28T17:54

2022-04-28T18:09

обсе

в мире

збигнев рау

польша

хельга мария шмид

украина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид объявили о предстоящем закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине, говорится в сообщении организации."Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид сегодня объявили, что ОБСЕ предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии на Украине", - указывается в сообщении.Шмид заявила, что ОБСЕ примет незамедлительные меры для закрытия миссии "максимально ответственно и с минимальными затратами, при этом приоритетом остается безопасность членов миссии по всей Украине".

https://ria.ru/20220428/obse-1785914535.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

обсе, в мире, збигнев рау, польша, хельга мария шмид, украина