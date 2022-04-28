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ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
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ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине
ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид объявили о предстоящем закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине, говорится в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:54
2022-04-28T18:09
обсе
в мире
збигнев рау
польша
хельга мария шмид
украина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид объявили о предстоящем закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине, говорится в сообщении организации."Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид сегодня объявили, что ОБСЕ предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии на Украине", - указывается в сообщении.Шмид заявила, что ОБСЕ примет незамедлительные меры для закрытия миссии "максимально ответственно и с минимальными затратами, при этом приоритетом остается безопасность членов миссии по всей Украине".
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обсе, в мире, збигнев рау, польша, хельга мария шмид, украина
17:54 28.04.2022 (обновлено: 18:09 28.04.2022)
 
ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине

Председатель ОБСЕ Рау и генсек Шмид объявили о закрытии миссии организации на Украине

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид объявили о предстоящем закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине, говорится в сообщении организации.
"Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид сегодня объявили, что ОБСЕ предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии на Украине", - указывается в сообщении.
Шмид заявила, что ОБСЕ примет незамедлительные меры для закрытия миссии "максимально ответственно и с минимальными затратами, при этом приоритетом остается безопасность членов миссии по всей Украине".
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ОБСЕВ миреЗбигнев РауПольшаХельга Мария ШмидУкраина
 
 
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