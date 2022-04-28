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Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/obse-1785914535.html
Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ
Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ - РИА Новости, 28.04.2022
Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ
Ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации, заявила официальный представитель... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:29
2022-04-28T13:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
смм обсе
министерство обороны украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем руководство организации предпринять необходимые меры по выправлению ситуации, в частности, провести расследование, как и по чьему указанию данные с технических средств СММ передавались украинской стороне", - сказала Захарова на брифинге."Компетентные органы Луганской и Донецкой народных республик обнаруживают все новые свидетельства противоправной деятельности отдельных сотрудников спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Особое беспокойство вызывает факт системного взаимодействия некоторых наблюдателей с украинскими вооруженными силами и спецслужбами. Сообщается о том, что сотрудники СММ ОБСЕ регулярно передавали им и представителям иностранных разведок сведения о местах расположения частей и подразделений народной милиции ЛНР и ДНР, прочую информацию, которая способна нанести ущерб безопасности республик и гражданского населения", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что согласно вскрытым фактам для этого сотрудники СММ ОБСЕ использовали камеры миссии, которые следили за ситуацией на линии соприкосновения.Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.
https://ria.ru/20220426/obse-1785449533.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, обсе, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, смм обсе, министерство обороны украины
12:29 28.04.2022 (обновлено: 13:05 28.04.2022)
 
Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ

МИД: Москва призвала ОБСЕ расследовать взаимодействие ряда наблюдателей организации с ВСУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ
Наблюдатель ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Наблюдатель ОБСЕ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем руководство организации предпринять необходимые меры по выправлению ситуации, в частности, провести расследование, как и по чьему указанию данные с технических средств СММ передавались украинской стороне", - сказала Захарова на брифинге.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 10:17
Сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам
"Компетентные органы Луганской и Донецкой народных республик обнаруживают все новые свидетельства противоправной деятельности отдельных сотрудников спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Особое беспокойство вызывает факт системного взаимодействия некоторых наблюдателей с украинскими вооруженными силами и спецслужбами. Сообщается о том, что сотрудники СММ ОБСЕ регулярно передавали им и представителям иностранных разведок сведения о местах расположения частей и подразделений народной милиции ЛНР и ДНР, прочую информацию, которая способна нанести ущерб безопасности республик и гражданского населения", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что согласно вскрытым фактам для этого сотрудники СММ ОБСЕ использовали камеры миссии, которые следили за ситуацией на линии соприкосновения.
"Эти обстоятельства указывают на то, что персонал СММ ОБСЕ и ее руководство действовали политизированно, предвзято, и вообще занимались просто неприглядной, а просто противозаконной, противоправной деятельностью, которая вела с усугублению ситуации... Действия отдельных сотрудников мониторинговой миссии нанесли серьезный ущерб репутации ОБСЕ", - добавила Захарова.
Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 12:42В мире
Пушилин: Киев использовал данные ОБСЕ для ударов по ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОБСЕДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСММ ОБСЕМинистерство обороны Украины
 
 
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