https://ria.ru/20220428/obse-1785914535.html

Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ

Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ - РИА Новости, 28.04.2022

Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ

Ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации, заявила официальный представитель... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:29

2022-04-28T12:29

2022-04-28T13:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

обсе

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

смм обсе

министерство обороны украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем руководство организации предпринять необходимые меры по выправлению ситуации, в частности, провести расследование, как и по чьему указанию данные с технических средств СММ передавались украинской стороне", - сказала Захарова на брифинге."Компетентные органы Луганской и Донецкой народных республик обнаруживают все новые свидетельства противоправной деятельности отдельных сотрудников спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Особое беспокойство вызывает факт системного взаимодействия некоторых наблюдателей с украинскими вооруженными силами и спецслужбами. Сообщается о том, что сотрудники СММ ОБСЕ регулярно передавали им и представителям иностранных разведок сведения о местах расположения частей и подразделений народной милиции ЛНР и ДНР, прочую информацию, которая способна нанести ущерб безопасности республик и гражданского населения", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что согласно вскрытым фактам для этого сотрудники СММ ОБСЕ использовали камеры миссии, которые следили за ситуацией на линии соприкосновения.Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.

https://ria.ru/20220426/obse-1785449533.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220425/pushilin-1785293449.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, обсе, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, смм обсе, министерство обороны украины