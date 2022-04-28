12:29 28.04.2022 (обновлено: 13:05 28.04.2022)
Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ
МИД: Москва призвала ОБСЕ расследовать взаимодействие ряда наблюдателей организации с ВСУ
Наблюдатель ОБСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем руководство организации предпринять необходимые меры по выправлению ситуации, в частности, провести расследование, как и по чьему указанию данные с технических средств СММ передавались украинской стороне", - сказала Захарова на брифинге.
"Компетентные органы Луганской и Донецкой народных республик обнаруживают все новые свидетельства противоправной деятельности отдельных сотрудников спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Особое беспокойство вызывает факт системного взаимодействия некоторых наблюдателей с украинскими вооруженными силами и спецслужбами. Сообщается о том, что сотрудники СММ ОБСЕ регулярно передавали им и представителям иностранных разведок сведения о местах расположения частей и подразделений народной милиции ЛНР и ДНР, прочую информацию, которая способна нанести ущерб безопасности республик и гражданского населения", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что согласно вскрытым фактам для этого сотрудники СММ ОБСЕ использовали камеры миссии, которые следили за ситуацией на линии соприкосновения.
"Эти обстоятельства указывают на то, что персонал СММ ОБСЕ и ее руководство действовали политизированно, предвзято, и вообще занимались просто неприглядной, а просто противозаконной, противоправной деятельностью, которая вела с усугублению ситуации... Действия отдельных сотрудников мониторинговой миссии нанесли серьезный ущерб репутации ОБСЕ", - добавила Захарова.
Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.
25 апреля, 12:42В миреПушилин: Киев использовал данные ОБСЕ для ударов по ДНР