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Сайт "Бессмертного полка" поможет найти родных, с которыми потеряна связь - РИА Новости, 28.04.2022
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Сайт "Бессмертного полка" поможет найти родных, с которыми потеряна связь
Сайт "Бессмертного полка" поможет найти родных, с которыми потеряна связь - РИА Новости, 28.04.2022
Сайт "Бессмертного полка" поможет найти родных, с которыми потеряна связь
В личном кабинете на сайте шествия "Бессмертный полк" появится возможность поиска родственников, с которыми была потеряна связь - можно будет найти людей,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:31
2022-04-28T14:31
общество
россия
томск
бессмертный полк
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В личном кабинете на сайте шествия "Бессмертный полк" появится возможность поиска родственников, с которыми была потеряна связь - можно будет найти людей, которые разместили данные о ветеранах с одинаковыми личными данными, сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева."Если говорить о самом личном кабинете, то в нем появился ряд нововведений... добавлена возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же фамилией, именем и отчеством, как ваш герой", - рассказала депутат на пресс-конференции, посвященной подробностям проведения "Бессмертного полка" в 2022 году, в МИА "Россия сегодня".Цунаева отметила, что за 2 года проведения шествия в онлайн-формате были случаи, когда люди находили своих родственников, теперь сделать это будет проще. Она добавила, что в личном кабинете появится возможность отправить сообщение участникам, которые разместили ветеранов с такими же ФИО."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20220428/polk-1785944418.html
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общество, россия, томск, бессмертный полк
14:31 28.04.2022
 
Сайт "Бессмертного полка" поможет найти родных, с которыми потеряна связь

Сайт "Бессмертного полка" поможет найти родственников, с которыми была потеряна связь

© РИА Новости / Алексей СухоруковМужчина смотрит онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк"
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В личном кабинете на сайте шествия "Бессмертный полк" появится возможность поиска родственников, с которыми была потеряна связь - можно будет найти людей, которые разместили данные о ветеранах с одинаковыми личными данными, сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
"Если говорить о самом личном кабинете, то в нем появился ряд нововведений... добавлена возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же фамилией, именем и отчеством, как ваш герой", - рассказала депутат на пресс-конференции, посвященной подробностям проведения "Бессмертного полка" в 2022 году, в МИА "Россия сегодня".
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Цунаева отметила, что за 2 года проведения шествия в онлайн-формате были случаи, когда люди находили своих родственников, теперь сделать это будет проще. Она добавила, что в личном кабинете появится возможность отправить сообщение участникам, которые разместили ветеранов с такими же ФИО.
"Вы знаете, что за эти 2 года были удивительные истории, когда через онлайн-шествия у нас нашлись родственники, давно потерявшиеся в силу разных жизненных обстоятельств, одного и того же героя, и вот сейчас в онлайн-шествии эта поисковая история даст возможность вам познакомиться с потенциальными родственниками, если вдруг вы с ними по какой-то причине потеряли друг друга, и также сможете отправить им сообщение", - уточнила она.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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ОбществоРоссияТомскБессмертный полк
 
 
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