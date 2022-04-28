https://ria.ru/20220428/obschestvo-1785947915.html

Сайт "Бессмертного полка" поможет найти родных, с которыми потеряна связь

Сайт "Бессмертного полка" поможет найти родных, с которыми потеряна связь - РИА Новости, 28.04.2022

Сайт "Бессмертного полка" поможет найти родных, с которыми потеряна связь

В личном кабинете на сайте шествия "Бессмертный полк" появится возможность поиска родственников, с которыми была потеряна связь - можно будет найти людей,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:31

2022-04-28T14:31

2022-04-28T14:31

общество

россия

томск

бессмертный полк

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В личном кабинете на сайте шествия "Бессмертный полк" появится возможность поиска родственников, с которыми была потеряна связь - можно будет найти людей, которые разместили данные о ветеранах с одинаковыми личными данными, сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева."Если говорить о самом личном кабинете, то в нем появился ряд нововведений... добавлена возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же фамилией, именем и отчеством, как ваш герой", - рассказала депутат на пресс-конференции, посвященной подробностям проведения "Бессмертного полка" в 2022 году, в МИА "Россия сегодня".Цунаева отметила, что за 2 года проведения шествия в онлайн-формате были случаи, когда люди находили своих родственников, теперь сделать это будет проще. Она добавила, что в личном кабинете появится возможность отправить сообщение участникам, которые разместили ветеранов с такими же ФИО."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20220428/polk-1785944418.html

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россия

томск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, томск, бессмертный полк