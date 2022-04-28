https://ria.ru/20220428/obrazovanie-1785861672.html

В России появится отечественная платформа для размещения онлайн-курсов

В России появится отечественная платформа для размещения онлайн-курсов - РИА Новости, 28.04.2022

В России появится отечественная платформа для размещения онлайн-курсов

Отечественная платформа для размещения онлайн-курсов заменит ушедшие с рынка компании, рассказали РИА Новости в Университете 2035, организации-разработчике... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:16

2022-04-28T08:16

2022-04-28T08:16

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отечественная платформа для размещения онлайн-курсов заменит ушедшие с рынка компании, рассказали РИА Новости в Университете 2035, организации-разработчике "Российской образовательной платформы" (РОП)."В ближайшее время в России появится отечественная платформа для размещения онлайн-курсов, которая заменит сервисы ушедших из России иностранных компаний... Продукт реализован на основе отечественных технологий и решений и позволит полностью импортозаместить зарубежные ресурсы, на которых ранее размещали свои курсы российские вузы", - говорится в сообщении.Как рассказала проректор по образованию Университета 2035 Екатерина Любимова, ключевыми особенностями новых продуктов могут стать персональное непрерывное сопровождение развития человека на протяжении всей жизни, постоянное повышение эффективности образовательных технологий за счет анализа цифрового следа, а также внедрения искусственного интеллекта.Разработчики отметили, что РОП позволит российским вузам и компаниям размещать свои онлайн-курсы, а также монетизировать размещенный контент.

https://ria.ru/20220428/bankomat-1785856387.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/putin-1784505587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия