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Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко - РИА Новости, 28.04.2022
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Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко
Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко - РИА Новости, 28.04.2022
Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко
Президент США Джо Байден сообщил, что об обмене осужденного в РФ американца Тревора Рида начал договариваться три месяца назад. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T01:47
2022-04-28T01:47
константин ярошенко
в мире
сша
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что об обмене осужденного в РФ американца Тревора Рида начал договариваться три месяца назад.Как говорится в сообщении, журналисты обратились к Байдену с просьбой разъяснить, как удалось добиться освобождения Рида. "Я это сделал", — сказал Байден.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что обмен Рида на отбывавшего заключение в США летчика Константина Ярошенко состоялся в результате переговорного процесса.Головинский суд летом 2020 года приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США.
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константин ярошенко, в мире, сша, россия, джо байден
01:47 28.04.2022
 
Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко

Президент США Байден: я поднял вопрос обмена Рида и Ярошенко три месяца назад

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что об обмене осужденного в РФ американца Тревора Рида начал договариваться три месяца назад.
"Я поднял вопрос три месяца назад", — цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.
Как говорится в сообщении, журналисты обратились к Байдену с просьбой разъяснить, как удалось добиться освобождения Рида. "Я это сделал", — сказал Байден.
Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что обмен Рида на отбывавшего заключение в США летчика Константина Ярошенко состоялся в результате переговорного процесса.
Головинский суд летом 2020 года приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США.
Константин Ярошенко во время обмена
Вчера, 21:23
Ярошенко заявил, что в американских тюрьмах его пытали
 
Константин ЯрошенкоВ миреСШАРоссияДжо Байден
 
 
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