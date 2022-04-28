https://ria.ru/20220428/obmen-1785849972.html
Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко
Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко - РИА Новости, 28.04.2022
Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко
Президент США Джо Байден сообщил, что об обмене осужденного в РФ американца Тревора Рида начал договариваться три месяца назад. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T01:47
2022-04-28T01:47
2022-04-28T01:47
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что об обмене осужденного в РФ американца Тревора Рида начал договариваться три месяца назад.Как говорится в сообщении, журналисты обратились к Байдену с просьбой разъяснить, как удалось добиться освобождения Рида. "Я это сделал", — сказал Байден.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что обмен Рида на отбывавшего заключение в США летчика Константина Ярошенко состоялся в результате переговорного процесса.Головинский суд летом 2020 года приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785833336.html
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константин ярошенко, в мире, сша, россия, джо байден
Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко
Президент США Байден: я поднял вопрос обмена Рида и Ярошенко три месяца назад