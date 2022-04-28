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ВКС России поразили четыре военных объекта на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/obekty-1785885011.html
ВКС России поразили четыре военных объекта на Украине
ВКС России поразили четыре военных объекта на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
ВКС России поразили четыре военных объекта на Украине
Четырем военным объектам Украины нанесено поражение высокоточными ракетами с воздуха, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:52
2022-04-28T11:02
обострение ситуации в днр и лнр
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Четырем военным объектам Украины нанесено поражение высокоточными ракетами с воздуха, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины. Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
10:52 28.04.2022 (обновлено: 11:02 28.04.2022)
 
ВКС России поразили четыре военных объекта на Украине

ВКС России поразили четыре военных объекта на Украине высокоточными ракетами

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Четырем военным объектам Украины нанесено поражение высокоточными ракетами с воздуха, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины. Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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