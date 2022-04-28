https://ria.ru/20220428/obekty-1785885011.html

ВКС России поразили четыре военных объекта на Украине

ВКС России поразили четыре военных объекта на Украине - РИА Новости, 28.04.2022

ВКС России поразили четыре военных объекта на Украине

Четырем военным объектам Украины нанесено поражение высокоточными ракетами с воздуха, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:52

2022-04-28T10:52

2022-04-28T11:02

обострение ситуации в днр и лнр

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Четырем военным объектам Украины нанесено поражение высокоточными ракетами с воздуха, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины. Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

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украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина