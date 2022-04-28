"Конкорд" предложил Володину национализировать активы недружественных стран
Юристы "Конкорда" предложили Володину национализировать активы недружественных стран
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Юристы принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании "Конкорд" подготовили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором проработаны механизмы национализации активов недружественных стран, сообщается на странице компании в социальной сети "ВКонтакте".
"Юридическая служба компании "Конкорд" внимательно следит за противоправными действиями недружественных стран по фактической конфискации денежных средств и иных активов Российской Федерации и граждан РФ. В США уже принят закон, позволяющий направлять арестованные активы на поддержку Украины. Также недружественные страны активно поставляют в Украину тяжелое вооружение, при этом, данные страны не несут никаких рисков и издержек. Считаем своевременным принять решение о национализации, либо аресте активов иностранных государств и иностранных юридических лиц. Очевидно, что для организации данного процесса необходимо внести изменения в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что, по опросам компании, большинство россиян "требуют принять меры против недружественных стран". "В связи с вышеизложенным, юридическая служба компании "Конкорд" подготовила обращение к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с детальной проработкой потенциальных механизмов национализации иностранных активов и иных мер по противодействию иностранной агрессии в полном соответствии с законодательством РФ", - добавляется в сообщении.