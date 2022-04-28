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"Конкорд" предложил Володину национализировать активы недружественных стран - РИА Новости, 28.04.2022
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"Конкорд" предложил Володину национализировать активы недружественных стран
"Конкорд" предложил Володину национализировать активы недружественных стран - РИА Новости, 28.04.2022
"Конкорд" предложил Володину национализировать активы недружественных стран
Юристы принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании "Конкорд" подготовили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором проработаны механизмы РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:06
2022-04-28T15:06
экономика
вячеслав володин
россия
конкорд
евгений пригожин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Юристы принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании "Конкорд" подготовили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором проработаны механизмы национализации активов недружественных стран, сообщается на странице компании в социальной сети "ВКонтакте"."Юридическая служба компании "Конкорд" внимательно следит за противоправными действиями недружественных стран по фактической конфискации денежных средств и иных активов Российской Федерации и граждан РФ. В США уже принят закон, позволяющий направлять арестованные активы на поддержку Украины. Также недружественные страны активно поставляют в Украину тяжелое вооружение, при этом, данные страны не несут никаких рисков и издержек. Считаем своевременным принять решение о национализации, либо аресте активов иностранных государств и иностранных юридических лиц. Очевидно, что для организации данного процесса необходимо внести изменения в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что, по опросам компании, большинство россиян "требуют принять меры против недружественных стран". "В связи с вышеизложенным, юридическая служба компании "Конкорд" подготовила обращение к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с детальной проработкой потенциальных механизмов национализации иностранных активов и иных мер по противодействию иностранной агрессии в полном соответствии с законодательством РФ", - добавляется в сообщении.
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экономика, вячеслав володин, россия, конкорд, евгений пригожин, санкции в отношении россии
15:06 28.04.2022
 
"Конкорд" предложил Володину национализировать активы недружественных стран

Юристы "Конкорда" предложили Володину национализировать активы недружественных стран

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Юристы принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании "Конкорд" подготовили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором проработаны механизмы национализации активов недружественных стран, сообщается на странице компании в социальной сети "ВКонтакте".
"Юридическая служба компании "Конкорд" внимательно следит за противоправными действиями недружественных стран по фактической конфискации денежных средств и иных активов Российской Федерации и граждан РФ. В США уже принят закон, позволяющий направлять арестованные активы на поддержку Украины. Также недружественные страны активно поставляют в Украину тяжелое вооружение, при этом, данные страны не несут никаких рисков и издержек. Считаем своевременным принять решение о национализации, либо аресте активов иностранных государств и иностранных юридических лиц. Очевидно, что для организации данного процесса необходимо внести изменения в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что, по опросам компании, большинство россиян "требуют принять меры против недружественных стран". "В связи с вышеизложенным, юридическая служба компании "Конкорд" подготовила обращение к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с детальной проработкой потенциальных механизмов национализации иностранных активов и иных мер по противодействию иностранной агрессии в полном соответствии с законодательством РФ", - добавляется в сообщении.
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8 марта, 08:00
Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных стран
 
ЭкономикаВячеслав ВолодинРоссияКонкордЕвгений ПригожинСанкции в отношении России
 
 
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