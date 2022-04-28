https://ria.ru/20220428/natsionalizatsiya-1785956919.html

"Конкорд" предложил Володину национализировать активы недружественных стран

"Конкорд" предложил Володину национализировать активы недружественных стран - РИА Новости, 28.04.2022

"Конкорд" предложил Володину национализировать активы недружественных стран

Юристы принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании "Конкорд" подготовили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором проработаны механизмы РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:06

2022-04-28T15:06

2022-04-28T15:06

экономика

вячеслав володин

россия

конкорд

евгений пригожин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Юристы принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании "Конкорд" подготовили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором проработаны механизмы национализации активов недружественных стран, сообщается на странице компании в социальной сети "ВКонтакте"."Юридическая служба компании "Конкорд" внимательно следит за противоправными действиями недружественных стран по фактической конфискации денежных средств и иных активов Российской Федерации и граждан РФ. В США уже принят закон, позволяющий направлять арестованные активы на поддержку Украины. Также недружественные страны активно поставляют в Украину тяжелое вооружение, при этом, данные страны не несут никаких рисков и издержек. Считаем своевременным принять решение о национализации, либо аресте активов иностранных государств и иностранных юридических лиц. Очевидно, что для организации данного процесса необходимо внести изменения в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что, по опросам компании, большинство россиян "требуют принять меры против недружественных стран". "В связи с вышеизложенным, юридическая служба компании "Конкорд" подготовила обращение к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с детальной проработкой потенциальных механизмов национализации иностранных активов и иных мер по противодействию иностранной агрессии в полном соответствии с законодательством РФ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, вячеслав володин, россия, конкорд, евгений пригожин, санкции в отношении россии