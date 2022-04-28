https://ria.ru/20220428/natsionalist-1785874897.html
Во Владимирской области арестовали сторонника украинских националистов
Во Владимирской области арестовали сторонника украинских националистов - РИА Новости, 28.04.2022
Во Владимирской области арестовали сторонника украинских националистов
Сторонника проукраинской националистической идеологии, причастного к публичным призывам к терроризму, арестовали во Владимирской области, сообщает региональное... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:05
2022-04-28T10:05
2022-04-28T10:48
владимирская область
происшествия
украина
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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Сторонника проукраинской националистической идеологии, причастного к публичным призывам к терроризму, арестовали во Владимирской области, сообщает региональное управление ФСБ России."УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимирской области, 1979 года рождения, являющегося сторонником проукраинской националистической идеологии и причастного к публичным призывами к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет", - говорится в сообщении.Установлено, что фигурант в феврале разместил в Telegram на одном из открытых каналов текстовое сообщение с призывом к уничтожению российских войсковых частей, машин местных политических деятелей, органов государственного управления, а также к изготовлению самодельных взрывных устройств и совершению вооруженных нападений."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства указанного лица обнаружены государственные символы Украины, националистическая атрибутика, элементы военной экипировки, а также предметы, похожие на холодное и дробящее оружие", - отмечается в документе.В апреле следственным отделением УФСБ по региону в отношении этого гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ. "Фигурант задержан, в его отношении избрана пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Арест сторонника проукраинской националистической идеологии, причастного к призывам к терроризму
Во Владимирской области арестовали сторонника проукраинской националистической идеологии, причастного к призывам к терроризму. Кадры ФСБ
2022-04-28T10:05
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, происшествия, украина
10:05 28.04.2022 (обновлено: 10:48 28.04.2022)
Во Владимирской области арестовали сторонника украинских националистов
ФСБ арестовала сторонника украинских националистов, причастного к призывам к терроризму
РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Сторонника проукраинской националистической идеологии, причастного к публичным призывам к терроризму, арестовали во Владимирской области, сообщает региональное управление ФСБ России.
"УФСБ России
по Владимирской области
выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимирской области, 1979 года рождения, являющегося сторонником проукраинской националистической идеологии и причастного к публичным призывами к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет", - говорится в сообщении.
Установлено, что фигурант в феврале разместил в Telegram на одном из открытых каналов текстовое сообщение с призывом к уничтожению российских войсковых частей, машин местных политических деятелей, органов государственного управления, а также к изготовлению самодельных взрывных устройств и совершению вооруженных нападений.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства указанного лица обнаружены государственные символы Украины
, националистическая атрибутика, элементы военной экипировки, а также предметы, похожие на холодное и дробящее оружие", - отмечается в документе.
В апреле следственным отделением УФСБ по региону в отношении этого гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ. "Фигурант задержан, в его отношении избрана пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.