https://ria.ru/20220428/nato-1785930596.html

Россия остается открытой к диалогу с НАТО, заявил МИД

Россия остается открытой к диалогу с НАТО, заявил МИД - РИА Новости, 28.04.2022

Россия остается открытой к диалогу с НАТО, заявил МИД

РФ остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, заявила официальный... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:26

2022-04-28T13:26

2022-04-28T14:24

в мире

нато

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. РФ остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Москва всегда была и остается открытой к конструктивному уважительному диалогу со всеми участниками международных отношений, включая Североатлантический блок, на основе равноправия, взаимного учета интересов на международно-правовой основе", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, для того, чтобы этот диалог был результативным, Западу необходимо отказаться от военной риторики, курса на милитаризацию континента, попыток разделить европейское и другие пространства на зоны влияния и нужно начать выстраивать равноправную систему международной безопасности."Мы продолжаем ориентироваться в первую очередь на дипломатические методы разрешения международных противоречий, мы готовы давать отпор на земле на практике тогда, когда мы видим прямую угрозу нашей стране", - добавила Захарова.Москва также советует Вашингтону и странам НАТО не питать иллюзий относительно "безнаказанности агрессивного отношения" к странам и народам: им надо задуматься, как они собираются возвращаться к диалогу по новой архитектуре безопасности, заявила официальный представитель МИД России.

https://ria.ru/20220428/nato-1785881966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нато, россия