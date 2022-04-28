https://ria.ru/20220428/nato-1785930596.html
Россия остается открытой к диалогу с НАТО, заявил МИД
Россия остается открытой к диалогу с НАТО, заявил МИД - РИА Новости, 28.04.2022
Россия остается открытой к диалогу с НАТО, заявил МИД
РФ остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, заявила официальный... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:26
2022-04-28T13:26
2022-04-28T14:24
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. РФ остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Москва всегда была и остается открытой к конструктивному уважительному диалогу со всеми участниками международных отношений, включая Североатлантический блок, на основе равноправия, взаимного учета интересов на международно-правовой основе", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, для того, чтобы этот диалог был результативным, Западу необходимо отказаться от военной риторики, курса на милитаризацию континента, попыток разделить европейское и другие пространства на зоны влияния и нужно начать выстраивать равноправную систему международной безопасности."Мы продолжаем ориентироваться в первую очередь на дипломатические методы разрешения международных противоречий, мы готовы давать отпор на земле на практике тогда, когда мы видим прямую угрозу нашей стране", - добавила Захарова.Москва также советует Вашингтону и странам НАТО не питать иллюзий относительно "безнаказанности агрессивного отношения" к странам и народам: им надо задуматься, как они собираются возвращаться к диалогу по новой архитектуре безопасности, заявила официальный представитель МИД России.
https://ria.ru/20220428/nato-1785881966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, россия
13:26 28.04.2022 (обновлено: 14:24 28.04.2022)
Россия остается открытой к диалогу с НАТО, заявил МИД
МИД: Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. РФ остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Москва всегда была и остается открытой к конструктивному уважительному диалогу со всеми участниками международных отношений, включая Североатлантический блок, на основе равноправия, взаимного учета интересов на международно-правовой основе", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, для того, чтобы этот диалог был результативным, Западу необходимо отказаться от военной риторики, курса на милитаризацию континента, попыток разделить европейское и другие пространства на зоны влияния и нужно начать выстраивать равноправную систему международной безопасности.
"Мы продолжаем ориентироваться в первую очередь на дипломатические методы разрешения международных противоречий, мы готовы давать отпор на земле на практике тогда, когда мы видим прямую угрозу нашей стране", - добавила Захарова.
Москва
также советует Вашингтону
и странам НАТО
не питать иллюзий относительно "безнаказанности агрессивного отношения" к странам и народам: им надо задуматься, как они собираются возвращаться к диалогу по новой архитектуре безопасности, заявила официальный представитель МИД России
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