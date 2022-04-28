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Производители напитков опасаются остановки заводов в России - РИА Новости, 28.04.2022
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Производители напитков опасаются остановки заводов в России
Производители напитков опасаются остановки заводов в России - РИА Новости, 28.04.2022
Производители напитков опасаются остановки заводов в России
Производители соковой продукции и безалкогольных напитков в РФ опасаются, что из-за высокой доли импортного оборудования на предприятиях возможные сбои поставок РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:47
2022-04-28T13:47
экономика
россия
тайвань
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Производители соковой продукции и безалкогольных напитков в РФ опасаются, что из-за высокой доли импортного оборудования на предприятиях возможные сбои поставок комплектующих приведут к проблемам, вплоть до остановки линий, сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков."Являясь одной из самых высокотехнологичных индустрий, производство напитков в России более чем на 90% укомплектовано иностранным оборудованием, в том числе европейским, сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий", - привели слова Новикова в пресс-службе союза.Замена российскими аналогами в текущих реалиях не представляется возможной, продолжил Новиков, поэтому индустрия напитков в данной ситуации нуждается в поддержке правительства страны и надеется, что "возможные ответные санкции со стороны РФ не будут связаны с изменениями существующей логистической инфраструктуры".В ходе выступления на круглом столе в Общественной палате РФ он также отметил, что за последние четыре года программа, которая проводилась в рамках импортозамещения оборудования для сферы АПК и пищевой перерабатывающей промышленности "никаких значимых результатов не дала"."Появились компании, которые способны давать достаточно серьезные линии розлива для предприятий первой десятки. Но для того, чтобы полностью импортозамещаться, нам необходимо заниматься выстраиванием цепочек, которые позволят нам производить чипы и микроэлектронику на территории РФ", - сказал глава "Союзнапитков".Чипы применяются практически в каждом виде оборудования (упаковочное, фасовочное, разливное) - как для производства, так и для маркировки. Между тем, заметил Новиков, до 80-90% чипов, которые используются во всем мире, производится на одном из заводов в Тайване. Он также указал на непростую ситуацию с поставками сырья и компонентов для производства напитков из-за роста цен на закупку сырья и перестроения логистических маршрутов, отметив, что "работа многих бизнес-процессов замедляется".
https://ria.ru/20220321/tetrapak-1779263170.html
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экономика, россия, тайвань
13:47 28.04.2022
 
Производители напитков опасаются остановки заводов в России

Производители напитков опасаются остановки заводов в России при сбое импорта комплектующих

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродажа напитков в супермаркете
Продажа напитков в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Продажа напитков в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Производители соковой продукции и безалкогольных напитков в РФ опасаются, что из-за высокой доли импортного оборудования на предприятиях возможные сбои поставок комплектующих приведут к проблемам, вплоть до остановки линий, сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков.
"Являясь одной из самых высокотехнологичных индустрий, производство напитков в России более чем на 90% укомплектовано иностранным оборудованием, в том числе европейским, сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий", - привели слова Новикова в пресс-службе союза.
Замена российскими аналогами в текущих реалиях не представляется возможной, продолжил Новиков, поэтому индустрия напитков в данной ситуации нуждается в поддержке правительства страны и надеется, что "возможные ответные санкции со стороны РФ не будут связаны с изменениями существующей логистической инфраструктуры".
В ходе выступления на круглом столе в Общественной палате РФ он также отметил, что за последние четыре года программа, которая проводилась в рамках импортозамещения оборудования для сферы АПК и пищевой перерабатывающей промышленности "никаких значимых результатов не дала".
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"Появились компании, которые способны давать достаточно серьезные линии розлива для предприятий первой десятки. Но для того, чтобы полностью импортозамещаться, нам необходимо заниматься выстраиванием цепочек, которые позволят нам производить чипы и микроэлектронику на территории РФ", - сказал глава "Союзнапитков".
Чипы применяются практически в каждом виде оборудования (упаковочное, фасовочное, разливное) - как для производства, так и для маркировки. Между тем, заметил Новиков, до 80-90% чипов, которые используются во всем мире, производится на одном из заводов в Тайване. Он также указал на непростую ситуацию с поставками сырья и компонентов для производства напитков из-за роста цен на закупку сырья и перестроения логистических маршрутов, отметив, что "работа многих бизнес-процессов замедляется".
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