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Минфин и ФНС выступили против налоговых послаблений экспортерам удобрений - РИА Новости, 28.04.2022
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Минфин и ФНС выступили против налоговых послаблений экспортерам удобрений
Минфин и ФНС выступили против налоговых послаблений экспортерам удобрений - РИА Новости, 28.04.2022
Минфин и ФНС выступили против налоговых послаблений экспортерам удобрений
Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выступили против временной отмены налогового контроля за экспортными ценами на минудобрения на 2022–2023 годы... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:04
2022-04-28T09:04
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выступили против временной отмены налогового контроля за экспортными ценами на минудобрения на 2022–2023 годы из-за возможных манипуляций с ценами и снижения доходов бюджета, сообщают "Ведомости", ссылаясь на ответы ведомств на предложения бизнеса по новым мерам поддержки экономики в условиях санкций.Издание напоминает, что ранее в апреле Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил на время отменить экспортный контроль, исключив удобрения из списка товаров мировой биржевой торговли. По мнению источника газеты в одной из компаний - производителей удобрений, инициатива поможет экспортерам избежать дополнительных налогов на фоне резкого роста глобальных цен на удобрения.Как сообщает издание, Минпромторг инициативу РСПП поддержал, а Минфин и ФНС дали отрицательное заключение. Минфин подчеркнул, что удобрения относятся к товарам, составляющим основные статьи экспорта России вместе с нефтью, черными, цветными и драгоценными металлами, а также драгоценными камнями.По оценке министерства, риски трансфертного ценообразования во внешних сделках высоки. В частности, потому что экспортеры часто продают удобрения посредникам в низконалоговых юрисдикциях. "Отмена налогового контроля... может создать условия для вывода налоговой базы за рубеж посредством манипулирования ценами в этих сделках и, соответственно, привести к возникновению выпадающих доходов бюджета", - цитирует газета Минфин.Министерство также отмечает, что риски дополнительных налогов из-за санкций против РФ могут быть исключены, поскольку ФНС будет учитывать эти обстоятельства и их влияние на условия и результаты сделок. Налогоплательщики могут обратиться в ФНС с описанием особых обстоятельств. В своем отзыве ФНС приводит аналогичные аргументы, сообщает издание.По словам газеты, представитель РСПП признает, что риски, описываемые Минфином и ФНС, оправданы. Но уточняет, что если российские продавцы не договорятся по цене с независимыми покупателями, то "экспортная выручка вообще прекратится", а из-за убытков компаний "платежи по налогу на прибыль сведутся к нулю".
https://ria.ru/20220421/udobreniya-1784702016.html
https://ria.ru/20220427/eksport-1785742783.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), российский союз промышленников и предпринимателей
09:04 28.04.2022
 
Минфин и ФНС выступили против налоговых послаблений экспортерам удобрений

Минфин и ФНС выступили против налоговых послаблений для экспортеров минеральных удобрений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выступили против временной отмены налогового контроля за экспортными ценами на минудобрения на 2022–2023 годы из-за возможных манипуляций с ценами и снижения доходов бюджета, сообщают "Ведомости", ссылаясь на ответы ведомств на предложения бизнеса по новым мерам поддержки экономики в условиях санкций.
Издание напоминает, что ранее в апреле Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил на время отменить экспортный контроль, исключив удобрения из списка товаров мировой биржевой торговли. По мнению источника газеты в одной из компаний - производителей удобрений, инициатива поможет экспортерам избежать дополнительных налогов на фоне резкого роста глобальных цен на удобрения.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Минпромторг рассматривает возможность продления заморозки цен на удобрения
Как сообщает издание, Минпромторг инициативу РСПП поддержал, а Минфин и ФНС дали отрицательное заключение. Минфин подчеркнул, что удобрения относятся к товарам, составляющим основные статьи экспорта России вместе с нефтью, черными, цветными и драгоценными металлами, а также драгоценными камнями.
По оценке министерства, риски трансфертного ценообразования во внешних сделках высоки. В частности, потому что экспортеры часто продают удобрения посредникам в низконалоговых юрисдикциях. "Отмена налогового контроля... может создать условия для вывода налоговой базы за рубеж посредством манипулирования ценами в этих сделках и, соответственно, привести к возникновению выпадающих доходов бюджета", - цитирует газета Минфин.
Министерство также отмечает, что риски дополнительных налогов из-за санкций против РФ могут быть исключены, поскольку ФНС будет учитывать эти обстоятельства и их влияние на условия и результаты сделок. Налогоплательщики могут обратиться в ФНС с описанием особых обстоятельств. В своем отзыве ФНС приводит аналогичные аргументы, сообщает издание.
По словам газеты, представитель РСПП признает, что риски, описываемые Минфином и ФНС, оправданы. Но уточняет, что если российские продавцы не договорятся по цене с независимыми покупателями, то "экспортная выручка вообще прекратится", а из-за убытков компаний "платежи по налогу на прибыль сведутся к нулю".
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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