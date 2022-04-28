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Командующий войсками ЦВО вручил награды бойцам за участие в спецоперации - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/nagrady-1785872462.html
Командующий войсками ЦВО вручил награды бойцам за участие в спецоперации
Командующий войсками ЦВО вручил награды бойцам за участие в спецоперации - РИА Новости, 28.04.2022
Командующий войсками ЦВО вручил награды бойцам за участие в спецоперации
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды и знаки отличия Центрального военного округа... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:01
2022-04-28T11:02
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
центральный военный округ
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды и знаки отличия Центрального военного округа военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.Соответствующее видео было опубликовано в четверг пресс-службой Минобороны РФ."Именно благодаря вашему мужеству мы одержали эту победу", - сказал он перед шеренгой представляемых к наградам военнослужащих. При этом населенный пункт, где происходило награждение, и о каком сражении идёт речь, не уточняется.Среди врученных наград - орден Мужества, а также более 20 знаков отличия ЦВО "За заслуги".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/nagrady-1785372762.html
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60
353
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Вручение наград военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды и знаки отличия военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, центральный военный округ, общество
11:01 28.04.2022 (обновлено: 11:02 28.04.2022)
 
Командующий войсками ЦВО вручил награды бойцам за участие в спецоперации

Командующий войсками ЦВО Лапин вручил награды бойцам за участие в спецоперации

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды и знаки отличия Центрального военного округа военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.
Соответствующее видео было опубликовано в четверг пресс-службой Минобороны РФ.
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"Именно благодаря вашему мужеству мы одержали эту победу", - сказал он перед шеренгой представляемых к наградам военнослужащих. При этом населенный пункт, где происходило награждение, и о каком сражении идёт речь, не уточняется.
Среди врученных наград - орден Мужества, а также более 20 знаков отличия ЦВО "За заслуги".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЦентральный военный округОбщество
 
 
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