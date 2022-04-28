https://ria.ru/20220428/myaso-1785845290.html

Врач назвал норму потребления мяса

Врач назвал норму потребления мяса - РИА Новости, 28.04.2022

Врач назвал норму потребления мяса

Как часто можно есть мясо и в каком количестве, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T02:15

2022-04-28T02:15

2022-04-28T09:46

общество

россия

андрей бобровский

мясо

спбгу

здоровье

еда

питание

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Как часто можно есть мясо и в каком количестве, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.В мясе содержатся белки животного происхождения, которые являются ценным источником незаменимых для человеческого организма аминокислот. Но употреблять этот продукт в большом количестве нет необходимости, достаточно съедать от 50 до 150 граммов мяса в день, считает Бобровский.При этом для ежедневного употребления подходят далеко не все мясные продукты, продолжил он. В некоторых видах мяса содержится большое количество вредных для организма жиров, отметил Бобровский."Нужно уменьшать количество того мяса, в котором содержится много плохих жиров. Как правило, это красное мясо (говядина, свинина, баранина. — Прим. ред.). Его рекомендуется есть от одного раза в неделю до одного раза в месяц", — уточнил он.По словам диетолога, злоупотребление красным мясом может привести к развитию опасных заболеваний и сокращению продолжительности жизни.Более безопасные варианты — это блюда из птицы или из мяса молодого ягненка, полагает диетолог."В мясе молодого ягненка плохих жиров мало. Лучше всего отдавать предпочтение сортам мяса с низким содержанием жира и мясу птицы", — посоветовал Бобровский.Ежедневное употребление любого мяса не рекомендуется людям старше 60 лет, добавил диетолог. Дополнительными источниками аминокислот для них могут стать рыба, морепродукты, грибы и тофу."Существует выражение: грибы — лесное мясо. Аминокислоты в грибах более полноценны, чем в другой растительной пище, но действительно заменить мясо можно, только сочетая грибы и сыр тофу на основе сои. Сочетание грибов и сои может в какие-то дни заменять вам мясо. Также стоит обратить внимание на рыбу и морепродукты, там белок практически идентичен мясному", — заключил Бобровский.

https://ria.ru/20220325/yaytsa-1779966567.html

https://rsport.ria.ru/20220209/pokhudeniya-1771766347.html

https://ria.ru/20220128/buterbrod-1769888351.html

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общество, россия, андрей бобровский, мясо, спбгу, здоровье, еда, питание