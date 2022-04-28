https://ria.ru/20220428/mukhin-1786015406.html

Алексей Мухин: в отношениях с Западом настал момент истины

Алексей Мухин: в отношениях с Западом настал момент истины - РИА Новости, 28.04.2022

Алексей Мухин: в отношениях с Западом настал момент истины

Конфликт на Украине вверг мировую политику и экономику в жесткий, невиданный ранее, кризис. Отношения России и стран Запада находятся очень близко к... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:44

2022-04-28T18:44

2022-04-28T18:44

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Конфликт на Украине вверг мировую политику и экономику в жесткий, невиданный ранее, кризис. Отношения России и стран Запада находятся очень близко к окончательному тупику. О том, стоит ли искать компромиссы, и есть ли пути обхода санкционного давления, рассказал РИА Новости российский политолог, генеральный директора Центра политической информации Алексей Мухин.Конфликт как средство наживы— Насколько события на Украине, конфликт вокруг ЛНР и ДНР выгоден Западу и США в частности?— Главным маркером ситуации являются попытки коллективного Запада извлечь из военных действий на Украине вполне конкретную коммерческую выгоду и, судя по всему, удержать ее. То есть, попытаться сохранить мировое доминирование и контроль над ресурсами. Это – главная цель, которая всячески затемняется разглагольствованиями о демократии, о поддержке Украины, на которую "напала" "агрессивная" Россия. Здесь мы должны понимать, что идти по пути компромисса мы не можем.Западная экономика находится в отчетливом и ярко выраженном кризисе. И гегемония западных стран затухает. Поэтому для коллективного Запада единственный выход – поддержка военного тонуса. Кстати, судя по развитию тех событий, которые мы видим, война началась бы все равно, в любой точке мира, благо у НАТО есть для этого все возможности, а базы североатлантического блока расположены во многих странах.— Почему именно Украина была выбрана НАТО в качестве полигона для достижения определенных целей?— Причина в слабости украинской власти, которая в 2014 году пережила государственный переворот и с тех пор, по сути, не является легитимной. Зеленский – паяц, которого наняли на роль президента Украины, чтобы он довел страну до того состояния, до которого он сейчас довел. Он создает картинку.То, что происходит на Украине – это не национализм, не национальное развитие экономики, политической системы. Украина никогда, начиная с 2004 года, не была успешным политическим и экономическим проектом. Она только деградировала. А ее экономический успех и более-менее политическая система устоялась как раз в формате Советского Союза, от которого они отказались.— Если режим на Украине не националистический, то какой же?— Украинские политики исповедуют мертвящую идеологию нацизма. Есть три признака того, что страна исповедует нацизм.Первый - признание наличия духовной и исторической связи с Третьим Рейхом. А та идеология, которая исповедуется в Вооруженных силах Украины, не дает повода сомневаться в том, что эта связь существует. Героизация Бандеры, Шухевича и осужденных Нюрнбергским трибуналом преступников тоже не оставляет места для сомнений.Второй признак – объявление своей нации исключительной. Этим синдромом страдают не только украинцы, но и американцы. Президент США, выступая в конгрессе, постоянно подчеркивает это.Третий признак - выбор определенного народа или нации в качестве объекта, который нужно уничтожить. В случае Украины таким объектом истребления являются русские. Такая максималистская ксенофобия ужасна, ее необходимо остановить. К сожалению, после Великой Отечественной войны именно на территории Украины мы недотравили нацизм. Он остался. Это выразилось в деятельности агентов УПА – украинских нацистов, которые были инсталлированы в советскую структуру и сработали на развал Советского Союза очень, как им кажется, успешно. Мы должны понимать, что есть истеблишмент, есть злонамеренные акторы, которые это организовали.Запад возвращается к пиратству— Существует риск полной блокировки экономического сотрудничества России и западных стран. Возможны ли какие-либо компромиссы для его сохранения?— К сожалению, Россия долгий период времени была четко западноориентированной страной, мы считали, что все купим на Западе. Идеологов ультралиберального мировоззрения говорили, что нам не нужны собственные производства. Но вот и настал, что называется, момент истины, когда стало понятно, что на Западе мы ничего больше не купим. Более того, потепление с Западом даже на среднесрочную перспективу просто невозможно. Потому что Запад уважает только силу. Так что компромисс невозможен ни в каком виде.НАТО разрушило представления о международном праве и вернулось к периоду, когда состояния делались за счет узаконенного пиратства, каперства. Когда, превращаясь из разбойников в "благородных" коммерсантов и предпринимателей, рождалась знать. Следствием разрушения систем международного права стала заморозка золотовалютных резервов разных стран, не только России, но и Афганистана, и Ливии.Пиратство проявляется как в прямом отъеме активов и средств у граждан, так и в остановке крупных коммерческих проектов, которые выгодны их участникам, например, "Северного потока-2". Можно сказать, что разгул пиратства – это возвращение к корням, к источникам богатства западных стран. Теперь нет гарантий для частной собственности ни у китайцев, ни у арабов. Именно поэтому Китай осторожно не поддерживает США и склоняется на сторону России. Именно поэтому Саудовская Аравия отказалась играть в игры Вашингтона и сейчас ведет собственную игру.У России нет иного пути, кроме как победить. Только масштабная победа впечатлит страны НАТО и, возможно, даст миру шанс, как бы это пафосно ни звучало. Иначе они продолжат свою политику, и ситуации будет все больше и больше усугубляться.— Вам не кажется, что экономический союз с Китаем и Индией развивается медленно?— Именно экономический союз России, Индии и Китая снимает все опасности, которые таят в себе санкции, делает их бессмысленными. Кстати, вот эту идею хорошо бы донести до наших индийских и китайских партнеров. Потому что их страх перед Западом, к сожалению, не дает им возможности осознать то, что этот тройственный союз (прежде всего, экономический) гарантированно охраняет их от любого санкционного воздействия.У нас есть достаточно серьезные золотые резервы для того, чтобы сделать нашу валюту твердой. И это, в конце концов, нужно сделать. Сейчас – уникальный момент: мы свободны от любых обязательств перед западными странами, включая ВТО. После введения санкционного режима обрести свободу стало не только возможно, но и необходимо.Нужен национально ориентированный бизнес— Какая поддержка необходима российским компаниям для выживания?— Важным союзником и координатором всех действий бизнеса должно являться государство. Крупные госкомпании – капитаны нынешней экономики, обязаны помогать компаниям частного сектора не только выжить, но и усилиться. Это, кстати, делают почти все страны с разумным менеджментом в случае кризиса. Но наш случай – уникальный. Такого масштабного кризиса еще не было. Поэтому очень нужны масштабные проекты такие как Северный морской путь. Здесь должны частные национально ориентированные компании вступать в альянс, союз, коллаборацию с государственными компаниями и государством.Среди отдельных представителей российского истеблишмента популярна идея о возврате отношений России с Западом на уровень до начала специальной военной операции. Насколько это возможно на ваш взгляд?Мир уже не будет прежним. Все точки невозврата уже пройдены. К сожалению, в России часть истеблишмента подвержена заблуждению, что можно вернуться в доковидную эпоху, или в довоенную, или в эпоху до Путина. И такое прекраснодушие дает им, как им кажется, право думать, что так и произойдет. Нет, ребята, этого не произойдет. Более того, попытка вернуть ситуацию в прежнее состояние деструктивна, она разрушит мир вокруг нас. Поэтому нам на данном этапе, на мой взгляд, необходима не только гражданская мобилизация против нацизма, который теперь, судя по всему, исповедует не только Украина, но даже и Германия, что для денацифицированной страны поистине удивительно.Нам нужен национально ориентированный бизнес, национально ориентированные группы истеблишмента, которые помогут сформулировать идеологию сопротивления. Надо вкладываться в свою страну – в инфраструктуру, в IT-сектор, в людей. Чем уникальна Россия? В чем состоит ошибка наших оппонентов, которые думают, что нас какими-то санкциями можно задушить? У нас есть все! Нам даже не нужна валюта, чтобы закупать ресурсы. У нас есть металлы, у нас есть нефть, у нас есть газ. И, главное, люди.

https://ria.ru/20220422/vygoda-1784831540.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/ukraina-1785621261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/zima-1785994891.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/mid-1785938337.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, украина, россия, сша, алексей мухин