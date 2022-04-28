https://ria.ru/20220428/muftiy-1785940623.html

Муфтий призвал обеспечить безопасность мусульман в Иерусалиме в Рамадан

Муфтий призвал обеспечить безопасность мусульман в Иерусалиме в Рамадан - РИА Новости, 28.04.2022

Муфтий призвал обеспечить безопасность мусульман в Иерусалиме в Рамадан

Международное сообщество должно не допустить кровопролития на религиозной почве в Иерусалиме и обратить внимание на притеснения мусульман, у которых нет... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:05

2022-04-28T14:05

2022-04-28T14:05

религия

иерусалим

россия

израиль

ситуация вокруг храмовой горы

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155731/18/1557311819_0:171:3292:2023_1920x0_80_0_0_7c357e7f643feac3e4f958e19e33a52b.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Международное сообщество должно не допустить кровопролития на религиозной почве в Иерусалиме и обратить внимание на притеснения мусульман, у которых нет возможности совершать необходимые обряды во время священного месяца Рамадан, заявил в четверг первый заместитель председателя Совета муфтиев России, зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. Серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Храмовая гора, именуемая также Харам аш-Шариф, где на руинах иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, стала эпицентром столкновений арабов-мусульман с израильскими силовиками."Мы еще раз обращаемся ко всему международному сообществу, все международным организациям обратить внимание на эту ситуацию, не допустить кровопролития. Ведь самое страшное, что может быть – кровопролитие на религиозной почве. Мы можем столкнуться с еще большими последствиями. Мусульмане России всегда солидарны с нашими братьями из Палестины", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что в священном для всех трех авраамических религий городе Иерусалиме "наши единоверцы не имеют полноценной возможности радоваться месяцу Рамадан"."Их постоянно притесняют, не дают возможности совершить молитвы, которые мы читаем в месяц Рамадан. Их обстреливают пулями, люди погибают в мечети Аль-Акса. Ведь эти люди пришли туда молиться, а не конфликтовать. Мы будем молиться, чтобы наши братья в Палестине имели бы все те же возможности, что и мусульмане всего мира, исполнять свои предписания", - заключил Аббясов.День Аль-Кудса, который отмечается в последнюю пятницу месяца Рамадан, учрежден по инициативе духовного лидера Ирана аятоллы Хомейни в 1979 году в знак солидарности с борьбой палестинского народа за независимость.

https://ria.ru/20220329/khadzh-1780659851.html

https://ria.ru/20220401/ramadan-1781237656.html

https://ria.ru/20220421/vykhodnoy-1784754210.html

иерусалим

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, россия, израиль, ситуация вокруг храмовой горы, религия