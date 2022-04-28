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Муфтий призвал обеспечить безопасность мусульман в Иерусалиме в Рамадан - РИА Новости, 28.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220428/muftiy-1785940623.html
Муфтий призвал обеспечить безопасность мусульман в Иерусалиме в Рамадан
Муфтий призвал обеспечить безопасность мусульман в Иерусалиме в Рамадан - РИА Новости, 28.04.2022
Муфтий призвал обеспечить безопасность мусульман в Иерусалиме в Рамадан
Международное сообщество должно не допустить кровопролития на религиозной почве в Иерусалиме и обратить внимание на притеснения мусульман, у которых нет... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:05
2022-04-28T14:05
религия
иерусалим
россия
израиль
ситуация вокруг храмовой горы
религия
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Международное сообщество должно не допустить кровопролития на религиозной почве в Иерусалиме и обратить внимание на притеснения мусульман, у которых нет возможности совершать необходимые обряды во время священного месяца Рамадан, заявил в четверг первый заместитель председателя Совета муфтиев России, зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. Серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Храмовая гора, именуемая также Харам аш-Шариф, где на руинах иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, стала эпицентром столкновений арабов-мусульман с израильскими силовиками."Мы еще раз обращаемся ко всему международному сообществу, все международным организациям обратить внимание на эту ситуацию, не допустить кровопролития. Ведь самое страшное, что может быть – кровопролитие на религиозной почве. Мы можем столкнуться с еще большими последствиями. Мусульмане России всегда солидарны с нашими братьями из Палестины", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что в священном для всех трех авраамических религий городе Иерусалиме "наши единоверцы не имеют полноценной возможности радоваться месяцу Рамадан"."Их постоянно притесняют, не дают возможности совершить молитвы, которые мы читаем в месяц Рамадан. Их обстреливают пулями, люди погибают в мечети Аль-Акса. Ведь эти люди пришли туда молиться, а не конфликтовать. Мы будем молиться, чтобы наши братья в Палестине имели бы все те же возможности, что и мусульмане всего мира, исполнять свои предписания", - заключил Аббясов.День Аль-Кудса, который отмечается в последнюю пятницу месяца Рамадан, учрежден по инициативе духовного лидера Ирана аятоллы Хомейни в 1979 году в знак солидарности с борьбой палестинского народа за независимость.
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иерусалим, россия, израиль, ситуация вокруг храмовой горы, религия
14:05 28.04.2022
 

Муфтий призвал обеспечить безопасность мусульман в Иерусалиме в Рамадан

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Международное сообщество должно не допустить кровопролития на религиозной почве в Иерусалиме и обратить внимание на притеснения мусульман, у которых нет возможности совершать необходимые обряды во время священного месяца Рамадан, заявил в четверг первый заместитель председателя Совета муфтиев России, зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.
В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. Серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Храмовая гора, именуемая также Харам аш-Шариф, где на руинах иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, стала эпицентром столкновений арабов-мусульман с израильскими силовиками.
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Он отметил, что в священном для всех трех авраамических религий городе Иерусалиме "наши единоверцы не имеют полноценной возможности радоваться месяцу Рамадан".
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День Аль-Кудса, который отмечается в последнюю пятницу месяца Рамадан, учрежден по инициативе духовного лидера Ирана аятоллы Хомейни в 1979 году в знак солидарности с борьбой палестинского народа за независимость.
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