Муфтий призвал обеспечить безопасность мусульман в Иерусалиме в Рамадан
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Международное сообщество должно не допустить кровопролития на религиозной почве в Иерусалиме и обратить внимание на притеснения мусульман, у которых нет возможности совершать необходимые обряды во время священного месяца Рамадан, заявил в четверг первый заместитель председателя Совета муфтиев России, зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.
В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. Серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Храмовая гора, именуемая также Харам аш-Шариф, где на руинах иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, стала эпицентром столкновений арабов-мусульман с израильскими силовиками.
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"Мы еще раз обращаемся ко всему международному сообществу, все международным организациям обратить внимание на эту ситуацию, не допустить кровопролития. Ведь самое страшное, что может быть – кровопролитие на религиозной почве. Мы можем столкнуться с еще большими последствиями. Мусульмане России всегда солидарны с нашими братьями из Палестины", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что в священном для всех трех авраамических религий городе Иерусалиме "наши единоверцы не имеют полноценной возможности радоваться месяцу Рамадан".
"Их постоянно притесняют, не дают возможности совершить молитвы, которые мы читаем в месяц Рамадан. Их обстреливают пулями, люди погибают в мечети Аль-Акса. Ведь эти люди пришли туда молиться, а не конфликтовать. Мы будем молиться, чтобы наши братья в Палестине имели бы все те же возможности, что и мусульмане всего мира, исполнять свои предписания", - заключил Аббясов.
День Аль-Кудса, который отмечается в последнюю пятницу месяца Рамадан, учрежден по инициативе духовного лидера Ирана аятоллы Хомейни в 1979 году в знак солидарности с борьбой палестинского народа за независимость.
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