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В Госдуме предложили проиндексировать МРОТ по реальной инфляции - РИА Новости, 28.04.2022
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В Госдуме предложили проиндексировать МРОТ по реальной инфляции
В Госдуме предложили проиндексировать МРОТ по реальной инфляции - РИА Новости, 28.04.2022
В Госдуме предложили проиндексировать МРОТ по реальной инфляции
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) нужно проиндексировать в соответствии с реальной инфляцией - на 17%, считает первый зампред... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:27
2022-04-28T12:27
николай коломейцев
ярослав нилов
владимир путин
россия
госдума рф
общество
экономика
мрот
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) нужно проиндексировать в соответствии с реальной инфляцией - на 17%, считает первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий. Газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что власти рассматривают внеочередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 9%."Я считаю, что надо выполнять закон на реальную инфляцию. Объявили, что реальная инфляция 17%. На нее надо повысить", - сказал РИА Новости Коломейцев.При этом глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что к этому вопросу необходимо подойти очень "скрупулезно". "Надо посчитать реальный рост стоимости продуктов первой необходимости, лекарств и непродовольственных товаров. И мы видим, как прыгал курс национальной валюты, как доллар поднялся и потом опустился, как цены взлетели, а потом падали. Это сейчас ситуация более стабильная, но цены выросли. Надо это просчитать", - сказал депутат в разговоре с РИА Новости.
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николай коломейцев, ярослав нилов, владимир путин, россия, госдума рф, общество, экономика, мрот
12:27 28.04.2022
 
В Госдуме предложили проиндексировать МРОТ по реальной инфляции

Депутат Коломейцев заявил, что МРОТ надо проиндексировать по реальной инфляции — на 17%

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) нужно проиндексировать в соответствии с реальной инфляцией - на 17%, считает первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий. Газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что власти рассматривают внеочередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 9%.
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"Я считаю, что надо выполнять закон на реальную инфляцию. Объявили, что реальная инфляция 17%. На нее надо повысить", - сказал РИА Новости Коломейцев.
При этом глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что к этому вопросу необходимо подойти очень "скрупулезно". "Надо посчитать реальный рост стоимости продуктов первой необходимости, лекарств и непродовольственных товаров. И мы видим, как прыгал курс национальной валюты, как доллар поднялся и потом опустился, как цены взлетели, а потом падали. Это сейчас ситуация более стабильная, но цены выросли. Надо это просчитать", - сказал депутат в разговоре с РИА Новости.
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Николай КоломейцевЯрослав НиловВладимир ПутинРоссияГосдума РФОбществоЭкономикаМРОТ
 
 
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