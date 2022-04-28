06:42 28.04.2022 (обновлено: 11:59 28.04.2022)
"Известия" сообщили о планах повысить МРОТ и прожиточный минимум
"Известия": в России планируют повысить МРОТ и прожиточный минимум на девять процентов
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России планируют повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) на девять процентов, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Госдуме.
Как рассказал газете чиновник, принимающий участие в обсуждении этой инициативы, МРОТ и ПМ могут увеличить в диапазоне девять-десять процентов.
"Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на девять процентов они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно", — подсчитали "Известия".
Собеседник в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подтвердил, что речь идет о девяти-десятипроцентной индексации МРОТ и ПМ. В свою очередь председатель комитета Ярослав Нилов, комментируя инициативу, назвал целесообразной идею проиндексировать все показатели одномоментно.
В среду президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий в ближайшее время. Для этого он призвал депутатов самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы. Ранее глава государства дал поручения правительству до 20 апреля подготовить предложения по этому вопросу.
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