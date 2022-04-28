https://ria.ru/20220428/mrot-1785856670.html

"Известия" сообщили о планах повысить МРОТ и прожиточный минимум

"Известия" сообщили о планах повысить МРОТ и прожиточный минимум - РИА Новости, 28.04.2022

"Известия" сообщили о планах повысить МРОТ и прожиточный минимум

В России планируют повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) на девять процентов, пишут "Известия" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T06:42

2022-04-28T06:42

2022-04-28T11:59

общество

ярослав нилов

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России планируют повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) на девять процентов, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Госдуме.Как рассказал газете чиновник, принимающий участие в обсуждении этой инициативы, МРОТ и ПМ могут увеличить в диапазоне девять-десять процентов.Собеседник в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подтвердил, что речь идет о девяти-десятипроцентной индексации МРОТ и ПМ. В свою очередь председатель комитета Ярослав Нилов, комментируя инициативу, назвал целесообразной идею проиндексировать все показатели одномоментно.В среду президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий в ближайшее время. Для этого он призвал депутатов самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы. Ранее глава государства дал поручения правительству до 20 апреля подготовить предложения по этому вопросу.

https://ria.ru/20220411/putin-1782947900.html

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общество, ярослав нилов, владимир путин, россия, госдума рф