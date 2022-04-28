https://ria.ru/20220428/moldaviya-1786031271.html

Молдавия готовится к приостановке поставок газа из России

Молдавия готовится к приостановке поставок газа из России - РИА Новости, 28.04.2022

Молдавия готовится к приостановке поставок газа из России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти готовятся к возможной приостановке поставок газа из России, топливо в стране будет даже в этом случае, но его... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:41

2022-04-28T20:41

2022-04-28T20:41

молдавия

экономика

украина

румыния

газпром

молдовагаз

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756759999_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e79c8c9717b567e52729d64f8fe432c3.jpg

КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти готовятся к возможной приостановке поставок газа из России, топливо в стране будет даже в этом случае, но его цена станет выше.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа."Встречи и заседания по энергетическому сектору происходят каждый день, потому что это самая большая проблема. Если "Газпром" приостановит поставки, то у нас есть резервы в хранилищах на территории Румынии, к тому же мы можем купить часть газа на рынке, власти готовились. Газ будет, если не от "Газпрома", то от других источников, но цена очень высокая", - заявила Санду в эфире телеканала Rlive.По ее словам, власти хотели бы избавиться от риска остаться без газа. Ключевой проблемой остается цена топлива, поскольку она значительно выросла из-за ситуации в регионе."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220428/moldaviya-1785961579.html

https://ria.ru/20220421/ekonomiya-1784728157.html

молдавия

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, экономика, украина, румыния, газпром, молдовагаз, майя санду