https://ria.ru/20220428/moldaviya-1785961579.html

В Бухаресте пообещали помочь Молдавии, если Россия перекроет газ

В Бухаресте пообещали помочь Молдавии, если Россия перекроет газ - РИА Новости, 28.04.2022

В Бухаресте пообещали помочь Молдавии, если Россия перекроет газ

Власти Румынии и Украины обсуждают возможность помочь Молдавии в том случае, если Россия прекратит поставки газа в молдавскую республику, заявил в четверг... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:24

2022-04-28T15:24

2022-04-28T15:24

экономика

молдавия

россия

украина

румыния

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Власти Румынии и Украины обсуждают возможность помочь Молдавии в том случае, если Россия прекратит поставки газа в молдавскую республику, заявил в четверг спикер румынского парламента Марчел Чолаку.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа. В этих условиях власти страны готовятся закупать газ в альтернативных источниках, если поставки из РФ прекратятся."У нас есть большое обязательство перед Молдавией. И даже была дискуссия на эту тему с президентом Украины о том, как мы можем вместе обеспечить необходимый Молдавии газ", - заявил Чолаку журналистам, комментируя недавнюю поездку в Киев."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220421/ekonomiya-1784728157.html

молдавия

россия

украина

румыния

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, молдавия, россия, украина, румыния, газпром, молдовагаз