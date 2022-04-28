Рейтинг@Mail.ru
Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/moldaviya-1785899666.html
Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии
Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии - РИА Новости, 28.04.2022
Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой идеи со стороны населения. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:39
2022-04-28T11:39
в мире
юрий лянкэ
молдавия
румыния
кишинев
евросоюз
нато
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_6781e6c78730780bbd7ec8ea65b71b38.jpg
КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой идеи со стороны населения.Ранее экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ заявил, что республика должна объединиться с Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от якобы военной угрозы."Это может произойти только при поддержке народа. Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос, когда может состояться объединение двух стран.Согласно местному законодательству, подобные вопросы должны выноситься на республиканский референдум.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным социологических опросов, более 50% населения Молдавии против объединения с Румынией.
https://ria.ru/20220427/rumyniya-1785709912.html
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785688042.html
молдавия
румыния
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ec06921ae87f69f3ad5db63a958aff70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юрий лянкэ, молдавия, румыния, кишинев, евросоюз, нато, майя санду
11:39 28.04.2022
 
Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии

Санду: объединение Молдавии и Румынии может произойти только при поддержке народа

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой идеи со стороны населения.
Ранее экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ заявил, что республика должна объединиться с Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от якобы военной угрозы.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 12:15
В Румынии заявили, что не видят рисков развития конфликта в Молдавии
"Это может произойти только при поддержке народа. Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос, когда может состояться объединение двух стран.
Согласно местному законодательству, подобные вопросы должны выноситься на республиканский референдум.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным социологических опросов, более 50% населения Молдавии против объединения с Румынией.
Пограничный переход Варница — Бендеры между Молдовой и Приднестровьем - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 11:02
Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если попросит Молдавия
 
В миреЮрий ЛянкэМолдавияРумынияКишиневЕвросоюзНАТОМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала