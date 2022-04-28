https://ria.ru/20220428/moldaviya-1785899666.html

Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии

Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии - РИА Новости, 28.04.2022

Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой идеи со стороны населения. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:39

2022-04-28T11:39

2022-04-28T11:39

в мире

юрий лянкэ

молдавия

румыния

кишинев

евросоюз

нато

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_6781e6c78730780bbd7ec8ea65b71b38.jpg

КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой идеи со стороны населения.Ранее экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ заявил, что республика должна объединиться с Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от якобы военной угрозы."Это может произойти только при поддержке народа. Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос, когда может состояться объединение двух стран.Согласно местному законодательству, подобные вопросы должны выноситься на республиканский референдум.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным социологических опросов, более 50% населения Молдавии против объединения с Румынией.

https://ria.ru/20220427/rumyniya-1785709912.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785688042.html

молдавия

румыния

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, юрий лянкэ, молдавия, румыния, кишинев, евросоюз, нато, майя санду