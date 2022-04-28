Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии
Санду: объединение Молдавии и Румынии может произойти только при поддержке народа
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой идеи со стороны населения.
Ранее экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ заявил, что республика должна объединиться с Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от якобы военной угрозы.
"Это может произойти только при поддержке народа. Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос, когда может состояться объединение двух стран.
Согласно местному законодательству, подобные вопросы должны выноситься на республиканский референдум.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным социологических опросов, более 50% населения Молдавии против объединения с Румынией.