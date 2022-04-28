Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии выступил за объединение с Румынией - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/moldaviya-1785891186.html
Экс-премьер Молдавии выступил за объединение с Румынией
Экс-премьер Молдавии выступил за объединение с Румынией - РИА Новости, 28.04.2022
Экс-премьер Молдавии выступил за объединение с Румынией
Экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ считает, что республика должна объединиться с Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от военной угрозы. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:14
2022-04-28T11:14
в мире
румыния
молдавия
бухарест
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97282/59/972825900_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_263e01f0dcb463286611fda52f96b0d7.jpg
КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ считает, что республика должна объединиться с Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от военной угрозы."Кишинев мало что может сделать для своей защиты в случае вооруженного конфликта на левом берегу Днестра... На мой взгляд, единственный сценарий - объединение с Румынией, мы сразу же попадаем под зонтик безопасности НАТО и Европейского Союза", - заявил Лянкэ в эфире румынского телеканала Antena 3.По его словам, властям нужно было раньше выделять гораздо больше средств на военные нужды, потому что сейчас молдавской армии не хватает финансирования и современной техники."Может быть, некоторые эксперты скажут, что это невозможно, но в 2014 году у меня были такие обсуждения с представителями Бухареста, с премьер-министром, с президентом, так что, еще раз, я не говорю, что это очень просто, но это не невозможно, и если мы немного не пошевелим мозгами, мы обречены", - подчеркивает экс-премьер.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным социологических опросов, более 50% населения Молдавии против объединения с Румынией.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785688042.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
румыния
молдавия
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97282/59/972825900_624:0:5616:3744_1920x0_80_0_0_d98c69d9c3d739212a2caa259fac5003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, молдавия, бухарест, нато
11:14 28.04.2022
 
Экс-премьер Молдавии выступил за объединение с Румынией

Экс-премьер Молдавии Лянкэ выступил за объединение с Румынией

© Сайт правительства Республики МолдоваЮрий Лянкэ
Юрий Лянкэ
© Сайт правительства Республики Молдова
Юрий Лянкэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ считает, что республика должна объединиться с Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от военной угрозы.
"Кишинев мало что может сделать для своей защиты в случае вооруженного конфликта на левом берегу Днестра... На мой взгляд, единственный сценарий - объединение с Румынией, мы сразу же попадаем под зонтик безопасности НАТО и Европейского Союза", - заявил Лянкэ в эфире румынского телеканала Antena 3.
Пограничный переход Варница — Бендеры между Молдовой и Приднестровьем - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 11:02
Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если попросит Молдавия
По его словам, властям нужно было раньше выделять гораздо больше средств на военные нужды, потому что сейчас молдавской армии не хватает финансирования и современной техники.
"Может быть, некоторые эксперты скажут, что это невозможно, но в 2014 году у меня были такие обсуждения с представителями Бухареста, с премьер-министром, с президентом, так что, еще раз, я не говорю, что это очень просто, но это не невозможно, и если мы немного не пошевелим мозгами, мы обречены", - подчеркивает экс-премьер.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным социологических опросов, более 50% населения Молдавии против объединения с Румынией.
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:03
Запад готов к уничтожению Молдавии
 
В миреРумынияМолдавияБухарестНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала