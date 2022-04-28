https://ria.ru/20220428/moldaviya-1785891186.html

Экс-премьер Молдавии выступил за объединение с Румынией

Экс-премьер Молдавии выступил за объединение с Румынией - РИА Новости, 28.04.2022

Экс-премьер Молдавии выступил за объединение с Румынией

Экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ считает, что республика должна объединиться с Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от военной угрозы. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:14

2022-04-28T11:14

2022-04-28T11:14

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румыния

молдавия

бухарест

нато

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КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ считает, что республика должна объединиться с Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от военной угрозы."Кишинев мало что может сделать для своей защиты в случае вооруженного конфликта на левом берегу Днестра... На мой взгляд, единственный сценарий - объединение с Румынией, мы сразу же попадаем под зонтик безопасности НАТО и Европейского Союза", - заявил Лянкэ в эфире румынского телеканала Antena 3.По его словам, властям нужно было раньше выделять гораздо больше средств на военные нужды, потому что сейчас молдавской армии не хватает финансирования и современной техники."Может быть, некоторые эксперты скажут, что это невозможно, но в 2014 году у меня были такие обсуждения с представителями Бухареста, с премьер-министром, с президентом, так что, еще раз, я не говорю, что это очень просто, но это не невозможно, и если мы немного не пошевелим мозгами, мы обречены", - подчеркивает экс-премьер.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным социологических опросов, более 50% населения Молдавии против объединения с Румынией.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785688042.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

румыния

молдавия

бухарест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, румыния, молдавия, бухарест, нато