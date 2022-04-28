https://ria.ru/20220428/mirotvorets-1785915790.html

Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец"

Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец" - РИА Новости, 28.04.2022

Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что скандальный украинский сайт "Миротворец" мог быть создан при содействии Госдепа США. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:33

2022-04-28T12:33

2022-04-28T12:52

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

сша

украина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что скандальный украинский сайт "Миротворец" мог быть создан при содействии Госдепа США."Я теперь понимаю, почему столько лет они (США) прикрывали, с точки зрения попечительства, сайт "Миротворец", так, может, это их вообще разработка была, на котором (сайте - ред.) выкладывались персональные данные журналистов, общественных деятелей, политиков, которые не шли в ногу с киевским режимом и его американскими покровителями, может, это вообще тоже "ноу-хау" госдепартамента, просто делалось все это руками соответствующих структур на Украине", - сказала она на брифинге в четверг.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и других, называя их "изменниками родины". Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей".

https://ria.ru/20220120/arestovich-1768725459.html

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сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, сша, украина