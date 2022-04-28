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Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец" - РИА Новости, 28.04.2022
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Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец"
Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец" - РИА Новости, 28.04.2022
Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что скандальный украинский сайт "Миротворец" мог быть создан при содействии Госдепа США. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:33
2022-04-28T12:52
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что скандальный украинский сайт "Миротворец" мог быть создан при содействии Госдепа США."Я теперь понимаю, почему столько лет они (США) прикрывали, с точки зрения попечительства, сайт "Миротворец", так, может, это их вообще разработка была, на котором (сайте - ред.) выкладывались персональные данные журналистов, общественных деятелей, политиков, которые не шли в ногу с киевским режимом и его американскими покровителями, может, это вообще тоже "ноу-хау" госдепартамента, просто делалось все это руками соответствующих структур на Украине", - сказала она на брифинге в четверг.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и других, называя их "изменниками родины". Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, сша, украина
12:33 28.04.2022 (обновлено: 12:52 28.04.2022)
 
Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец"

Захарова не исключила участия Госдепа в создании скандального сайта "Миротворец"

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что скандальный украинский сайт "Миротворец" мог быть создан при содействии Госдепа США.
"Я теперь понимаю, почему столько лет они (США) прикрывали, с точки зрения попечительства, сайт "Миротворец", так, может, это их вообще разработка была, на котором (сайте - ред.) выкладывались персональные данные журналистов, общественных деятелей, политиков, которые не шли в ногу с киевским режимом и его американскими покровителями, может, это вообще тоже "ноу-хау" госдепартамента, просто делалось все это руками соответствующих структур на Украине", - сказала она на брифинге в четверг.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и других, называя их "изменниками родины". Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей".
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 13:53
Арестовича добавили в базу сайта "Миротворец"
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияСШАУкраина
 
 
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