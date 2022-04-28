12:33 28.04.2022 (обновлено: 12:52 28.04.2022)
Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец"
Захарова не исключила участия Госдепа в создании скандального сайта "Миротворец"
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что скандальный украинский сайт "Миротворец" мог быть создан при содействии Госдепа США.
"Я теперь понимаю, почему столько лет они (США) прикрывали, с точки зрения попечительства, сайт "Миротворец", так, может, это их вообще разработка была, на котором (сайте - ред.) выкладывались персональные данные журналистов, общественных деятелей, политиков, которые не шли в ногу с киевским режимом и его американскими покровителями, может, это вообще тоже "ноу-хау" госдепартамента, просто делалось все это руками соответствующих структур на Украине", - сказала она на брифинге в четверг.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и других, называя их "изменниками родины". Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей".
20 января, 13:53Арестовича добавили в базу сайта "Миротворец"