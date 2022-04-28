https://ria.ru/20220428/mid-1786007003.html

МИД опубликовал список канадцев, которым запрещен въезд в Россию

МИД опубликовал список канадцев, которым запрещен въезд в Россию - РИА Новости, 28.04.2022

МИД опубликовал список канадцев, которым запрещен въезд в Россию

МИД РФ опубликовал перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:05

2022-04-28T18:05

2022-04-28T18:26

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

канада

в мире

стивен харпер

оттава

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МИД РФ опубликовал перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе."На официальном сайте МИД России опубликован поименный перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - говорится в сообщении.В списке граждане Канады, которые теперь находятся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Россию, 592 человека. Среди них сенаторы парламента Канады, члены палаты общин парламента от Либеральной и Консервативной партий, публицисты, мэр Оттавы Джим Уотсон, мэр Торонто Джон Тори, министр юстиции и генпрокурор Канады Дэвид Ламетти, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер и другие."Подчеркиваем, что с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады. Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785778454.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), канада, в мире, стивен харпер, оттава