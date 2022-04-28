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МИД опубликовал список канадцев, которым запрещен въезд в Россию - РИА Новости, 28.04.2022
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МИД опубликовал список канадцев, которым запрещен въезд в Россию
МИД опубликовал список канадцев, которым запрещен въезд в Россию - РИА Новости, 28.04.2022
МИД опубликовал список канадцев, которым запрещен въезд в Россию
МИД РФ опубликовал перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:05
2022-04-28T18:26
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
канада
в мире
стивен харпер
оттава
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МИД РФ опубликовал перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе."На официальном сайте МИД России опубликован поименный перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - говорится в сообщении.В списке граждане Канады, которые теперь находятся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Россию, 592 человека. Среди них сенаторы парламента Канады, члены палаты общин парламента от Либеральной и Консервативной партий, публицисты, мэр Оттавы Джим Уотсон, мэр Торонто Джон Тори, министр юстиции и генпрокурор Канады Дэвид Ламетти, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер и другие."Подчеркиваем, что с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады. Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам", - добавили в МИД.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), канада, в мире, стивен харпер, оттава
18:05 28.04.2022 (обновлено: 18:26 28.04.2022)
 
МИД опубликовал список канадцев, которым запрещен въезд в Россию

МИД опубликовал список граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МИД РФ опубликовал перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе.
"На официальном сайте МИД России опубликован поименный перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - говорится в сообщении.
В списке граждане Канады, которые теперь находятся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Россию, 592 человека. Среди них сенаторы парламента Канады, члены палаты общин парламента от Либеральной и Консервативной партий, публицисты, мэр Оттавы Джим Уотсон, мэр Торонто Джон Тори, министр юстиции и генпрокурор Канады Дэвид Ламетти, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер и другие.
"Подчеркиваем, что с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады. Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам", - добавили в МИД.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КанадаВ миреСтивен ХарперОттава
 
 
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