https://ria.ru/20220428/mecheti-1786019955.html

Все мечети Крыма собирали гуманитарную помощь для Херсонской области

Все мечети Крыма собирали гуманитарную помощь для Херсонской области - РИА Новости, 28.04.2022

Все мечети Крыма собирали гуманитарную помощь для Херсонской области

Все мечети Крыма участвовали в сборе средств на гуманитарную помощь жителям Херсонской области, заявил заместитель муфтия Духовного управления мусульман (ДУМ)... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:01

2022-04-28T19:01

2022-04-28T19:01

религия

херсонская область

религия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Все мечети Крыма участвовали в сборе средств на гуманитарную помощь жителям Херсонской области, заявил заместитель муфтия Духовного управления мусульман (ДУМ) Крыма и Севастополя Айдер Исмаилов."Мы оказывали духовную поддержку, и материальная поддержка, конечно, тоже была. Дважды была организована акция по сбору средств для отправки гуманитарной помощи жителям Херсонской области - не только мусульманам, в данном случае мы не разделяем на мусульман и немусульман. Все, кто нуждается в помощи, должен ее получить, это наш человеческий долг. Все мусульмане участвовали, во всех мечетях Крыма были объявлены сборы", – сказал Исмаилов на посвященном празднику Ураза-байрам телемосте в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что во время поста священного месяца Рамадан ДУМ Крыма проводило ифтар (благотворительный ужин) в поселке Новоалексеевка Херсонской области."Были организованы также продуктовые пакеты, раздавались малоимущим семьям, в том числе беженцам из Украины", – заключил Исмаилов, подчеркнув, что это – человеческий долг верующих.

https://ria.ru/20220424/pomosch-1785194076.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

херсонская область , религия