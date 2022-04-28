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Все мечети Крыма собирали гуманитарную помощь для Херсонской области - РИА Новости, 28.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220428/mecheti-1786019955.html
Все мечети Крыма собирали гуманитарную помощь для Херсонской области
Все мечети Крыма собирали гуманитарную помощь для Херсонской области - РИА Новости, 28.04.2022
Все мечети Крыма собирали гуманитарную помощь для Херсонской области
Все мечети Крыма участвовали в сборе средств на гуманитарную помощь жителям Херсонской области, заявил заместитель муфтия Духовного управления мусульман (ДУМ)... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:01
2022-04-28T19:01
религия
херсонская область
религия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Все мечети Крыма участвовали в сборе средств на гуманитарную помощь жителям Херсонской области, заявил заместитель муфтия Духовного управления мусульман (ДУМ) Крыма и Севастополя Айдер Исмаилов."Мы оказывали духовную поддержку, и материальная поддержка, конечно, тоже была. Дважды была организована акция по сбору средств для отправки гуманитарной помощи жителям Херсонской области - не только мусульманам, в данном случае мы не разделяем на мусульман и немусульман. Все, кто нуждается в помощи, должен ее получить, это наш человеческий долг. Все мусульмане участвовали, во всех мечетях Крыма были объявлены сборы", – сказал Исмаилов на посвященном празднику Ураза-байрам телемосте в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что во время поста священного месяца Рамадан ДУМ Крыма проводило ифтар (благотворительный ужин) в поселке Новоалексеевка Херсонской области."Были организованы также продуктовые пакеты, раздавались малоимущим семьям, в том числе беженцам из Украины", – заключил Исмаилов, подчеркнув, что это – человеческий долг верующих.
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херсонская область , религия
19:01 28.04.2022
 

Все мечети Крыма собирали гуманитарную помощь для Херсонской области

© фото из личного архива А.ИсмаиловаАйдер Исмаилов
Айдер Исмаилов
© фото из личного архива А.Исмаилова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Все мечети Крыма участвовали в сборе средств на гуманитарную помощь жителям Херсонской области, заявил заместитель муфтия Духовного управления мусульман (ДУМ) Крыма и Севастополя Айдер Исмаилов.
"Мы оказывали духовную поддержку, и материальная поддержка, конечно, тоже была. Дважды была организована акция по сбору средств для отправки гуманитарной помощи жителям Херсонской области - не только мусульманам, в данном случае мы не разделяем на мусульман и немусульман. Все, кто нуждается в помощи, должен ее получить, это наш человеческий долг. Все мусульмане участвовали, во всех мечетях Крыма были объявлены сборы", – сказал Исмаилов на посвященном празднику Ураза-байрам телемосте в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что во время поста священного месяца Рамадан ДУМ Крыма проводило ифтар (благотворительный ужин) в поселке Новоалексеевка Херсонской области.
"Были организованы также продуктовые пакеты, раздавались малоимущим семьям, в том числе беженцам из Украины", – заключил Исмаилов, подчеркнув, что это – человеческий долг верующих.
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