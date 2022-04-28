https://ria.ru/20220428/mchs-1785857780.html

МЧС России направило группировку для помощи в восстановлении ДНР

МЧС России направило группировку для помощи в восстановлении ДНР - РИА Новости, 28.04.2022

МЧС России направило группировку для помощи в восстановлении ДНР

МЧС России направило аэромобильную группировку для помощи в восстановлении инфраструктуры Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:18

2022-04-28T07:18

2022-04-28T07:18

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МЧС России направило аэромобильную группировку для помощи в восстановлении инфраструктуры Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Отмечается, что на освобожденных территориях Донбасса саперы МЧС России ведут разминирование. С начала работ специалисты центра "Лидер" в ДНР и ЛНР обследовали более 90 гектаров местности.Также в рамках гуманитарной миссии в ДНР МЧС России доставило станции комплексной очистки воды и машины санитарной обработки."С 25 апреля 2022 г. автомобильными колоннами МЧС России в ДНР, ЛНР и на Украину доставлена очередная партия гуманитарной помощи общим весом более 600 тонн. В составе груза бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220428/mariupol-1785856074.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)