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МЧС России направило группировку для помощи в восстановлении ДНР - РИА Новости, 28.04.2022
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МЧС России направило группировку для помощи в восстановлении ДНР
МЧС России направило группировку для помощи в восстановлении ДНР - РИА Новости, 28.04.2022
МЧС России направило группировку для помощи в восстановлении ДНР
МЧС России направило аэромобильную группировку для помощи в восстановлении инфраструктуры Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T07:18
2022-04-28T07:18
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МЧС России направило аэромобильную группировку для помощи в восстановлении инфраструктуры Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Отмечается, что на освобожденных территориях Донбасса саперы МЧС России ведут разминирование. С начала работ специалисты центра "Лидер" в ДНР и ЛНР обследовали более 90 гектаров местности.Также в рамках гуманитарной миссии в ДНР МЧС России доставило станции комплексной очистки воды и машины санитарной обработки."С 25 апреля 2022 г. автомобильными колоннами МЧС России в ДНР, ЛНР и на Украину доставлена очередная партия гуманитарной помощи общим весом более 600 тонн. В составе груза бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220428/mariupol-1785856074.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:18 28.04.2022
 
МЧС России направило группировку для помощи в восстановлении ДНР

МЧС России направило группировку для помощи в восстановлении инфраструктуры ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилые дома на проспекте Мира в Мариуполе
Жилые дома на проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилые дома на проспекте Мира в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МЧС России направило аэромобильную группировку для помощи в восстановлении инфраструктуры Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Аэромобильная группировка МЧС России направлена для оказания помощи в восстановлении объектов инфраструктуры и экономики Донецкой Народной Республики. В составе группировки 100 специалистов из спасательных Центров МЧС России и 35 единиц техники. Спасатели оснащены необходимым оборудованием и снаряжением. В ближайшее время аналогичные работы начнутся и на территории Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на освобожденных территориях Донбасса саперы МЧС России ведут разминирование. С начала работ специалисты центра "Лидер" в ДНР и ЛНР обследовали более 90 гектаров местности.
Также в рамках гуманитарной миссии в ДНР МЧС России доставило станции комплексной очистки воды и машины санитарной обработки.
"С 25 апреля 2022 г. автомобильными колоннами МЧС России в ДНР, ЛНР и на Украину доставлена очередная партия гуманитарной помощи общим весом более 600 тонн. В составе груза бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости", — добавляется в сообщении.
Разрушенные дома у театрального сквера в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
06:13
Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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