https://ria.ru/20220428/mayskie-1785853338.html

Россиянам рассказали, сколько выходных ждет их в мае

Россиянам рассказали, сколько выходных ждет их в мае - РИА Новости, 28.04.2022

Россиянам рассказали, сколько выходных ждет их в мае

В мае жителей России ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные, сообщили в пресс-службе Роструда. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T03:47

2022-04-28T03:47

2022-04-28T13:03

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В мае жителей России ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные, сообщили в пресс-службе Роструда.В Роструде напомнили, что это стало возможно благодаря решению правительства, по которому выходной с субботы 1 января перенесли на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января, — на вторник 10 мая."Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно", — подчеркнули в госинспекции.Там также обратили внимание, что нет никаких причин из-за праздничных дней понижать зарплаты работников, получающих оклад. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

https://ria.ru/20220428/prazdniki-1785703011.html

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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)