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Россиянам рассказали, сколько выходных ждет их в мае - РИА Новости, 28.04.2022
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Россиянам рассказали, сколько выходных ждет их в мае
Россиянам рассказали, сколько выходных ждет их в мае - РИА Новости, 28.04.2022
Россиянам рассказали, сколько выходных ждет их в мае
В мае жителей России ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные, сообщили в пресс-службе Роструда. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T03:47
2022-04-28T13:03
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В мае жителей России ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные, сообщили в пресс-службе Роструда.В Роструде напомнили, что это стало возможно благодаря решению правительства, по которому выходной с субботы 1 января перенесли на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января, — на вторник 10 мая."Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно", — подчеркнули в госинспекции.Там также обратили внимание, что нет никаких причин из-за праздничных дней понижать зарплаты работников, получающих оклад. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
03:47 28.04.2022 (обновлено: 13:03 28.04.2022)
 
Россиянам рассказали, сколько выходных ждет их в мае

Роструд: в мае россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых на природе
Отдых на природе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В мае жителей России ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные, сообщили в пресс-службе Роструда.

"В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, а также Дня Победы — 9 мая. Эти даты относятся к нерабочим праздничным дням", — отметили в ведомстве.

В Роструде напомнили, что это стало возможно благодаря решению правительства, по которому выходной с субботы 1 января перенесли на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января, — на вторник 10 мая.
"Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно", — подчеркнули в госинспекции.
Там также обратили внимание, что нет никаких причин из-за праздничных дней понижать зарплаты работников, получающих оклад. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
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ОбществоФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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