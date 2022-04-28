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Путин будет работать во время майских праздников, сообщили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2022
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Путин будет работать во время майских праздников, сообщили в Кремле
Путин будет работать во время майских праздников, сообщили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2022
Путин будет работать во время майских праздников, сообщили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин будет работать во время майских праздников, у главы государства запланированы встречи, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:59
2022-04-28T13:25
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин будет работать во время майских праздников, у главы государства запланированы встречи, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Разумеется, у президента эти дни будут рабочие. Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Встречи. И мы будем вас информировать, какие из них будут публичные", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой график будет у Путина 1-3 мая.
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политика, владимир путин, дмитрий песков
12:59 28.04.2022 (обновлено: 13:25 28.04.2022)
 
Путин будет работать во время майских праздников, сообщили в Кремле

Пресс-секретарь Песков: для президента Путина майские праздники будут рабочими

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин будет работать во время майских праздников, у главы государства запланированы встречи, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Разумеется, у президента эти дни будут рабочие. Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Встречи. И мы будем вас информировать, какие из них будут публичные", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой график будет у Путина 1-3 мая.
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