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Путин будет работать во время майских праздников, сообщили в Кремле

Путин будет работать во время майских праздников, сообщили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2022

Путин будет работать во время майских праздников, сообщили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин будет работать во время майских праздников, у главы государства запланированы встречи, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:59

2022-04-28T12:59

2022-04-28T13:25

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин будет работать во время майских праздников, у главы государства запланированы встречи, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Разумеется, у президента эти дни будут рабочие. Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Встречи. И мы будем вас информировать, какие из них будут публичные", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой график будет у Путина 1-3 мая.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, дмитрий песков