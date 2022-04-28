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Mastercard потеряла 34 миллиона долларов от приостановки работы в России - РИА Новости, 28.04.2022
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Mastercard потеряла 34 миллиона долларов от приостановки работы в России
Mastercard потеряла 34 миллиона долларов от приостановки работы в России - РИА Новости, 28.04.2022
Mastercard потеряла 34 миллиона долларов от приостановки работы в России
Международная платежная система Mastercard потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против её отдельных... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:57
2022-04-28T16:57
экономика
технологии
россия
mastercard, inc.
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международная платежная система Mastercard потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против её отдельных клиентов, сообщила компания, представляя отчётность за прошлый квартал.Таким образом, квартальный убыток от деятельности в РФ составил 4 миллиона долларов и "напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой деловых операций в России".Совокупная же квартальная чистая прибыль Mastercard выросла на 43% в годовом выражении и составила 2,631 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,68 доллара после 1,83 доллара в январе-марте 2021 года. Выручка составила 5,167 миллиарда долларов (рост на 24% к показателю годичной давности). Эксперты ожидали показатель на уровне 4,91 миллиарда долларов.Masterсard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Visa ранее сообщала, что её потери в России по тем же причинам составили 35 миллионов долларов.
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экономика, технологии, россия, mastercard, inc., visa, inc.
16:57 28.04.2022
 
Mastercard потеряла 34 миллиона долларов от приостановки работы в России

Mastercard потеряла 34 миллиона долларов от приостановки работы в России и санкций

© AP Photo / Bill Sikes, fileПлатежная карта MasterCard
Платежная карта MasterCard - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Bill Sikes, file
Платежная карта MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международная платежная система Mastercard потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против её отдельных клиентов, сообщила компания, представляя отчётность за прошлый квартал.
"Чистые расходы состоят из административных затрат в размере 34 миллионов долларов, связанных в основном с резервами по безнадежным остаткам некоторых, находящихся под санкциями, клиентов, что компенсируется чистой прибылью в 30 миллионов долларов", - говорится в отчете.
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Таким образом, квартальный убыток от деятельности в РФ составил 4 миллиона долларов и "напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой деловых операций в России".
Совокупная же квартальная чистая прибыль Mastercard выросла на 43% в годовом выражении и составила 2,631 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,68 доллара после 1,83 доллара в январе-марте 2021 года. Выручка составила 5,167 миллиарда долларов (рост на 24% к показателю годичной давности). Эксперты ожидали показатель на уровне 4,91 миллиарда долларов.
Masterсard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Visa ранее сообщала, что её потери в России по тем же причинам составили 35 миллионов долларов.
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