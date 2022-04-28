https://ria.ru/20220428/mastercard-1785986848.html

Mastercard потеряла 34 миллиона долларов от приостановки работы в России

Mastercard потеряла 34 миллиона долларов от приостановки работы в России - РИА Новости, 28.04.2022

Mastercard потеряла 34 миллиона долларов от приостановки работы в России

Международная платежная система Mastercard потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против её отдельных... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:57

2022-04-28T16:57

2022-04-28T16:57

экономика

технологии

россия

mastercard, inc.

visa, inc.

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международная платежная система Mastercard потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против её отдельных клиентов, сообщила компания, представляя отчётность за прошлый квартал.Таким образом, квартальный убыток от деятельности в РФ составил 4 миллиона долларов и "напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой деловых операций в России".Совокупная же квартальная чистая прибыль Mastercard выросла на 43% в годовом выражении и составила 2,631 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,68 доллара после 1,83 доллара в январе-марте 2021 года. Выручка составила 5,167 миллиарда долларов (рост на 24% к показателю годичной давности). Эксперты ожидали показатель на уровне 4,91 миллиарда долларов.Masterсard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Visa ранее сообщала, что её потери в России по тем же причинам составили 35 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220427/scheta-1785755961.html

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экономика, технологии, россия, mastercard, inc., visa, inc.