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Названы самые живописные горные маршруты в России - РИА Новости, 28.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220428/marshruty-1785751419.html
Названы самые живописные горные маршруты в России
Названы самые живописные горные маршруты в России - РИА Новости, 28.04.2022
Названы самые живописные горные маршруты в России
Эксперты узнали, какие горные маршруты в России туристы считают самыми живописными, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T06:50
2022-04-28T06:50
туризм
новости - туризм
красноярский край
мурманская область
байкал
республика крым
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туристы
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, какие горные маршруты в России туристы считают самыми живописными, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Возглавляют список треккинговые маршруты в Крыму, следует из результатов исследования."Более 30 процентов активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, Ай-Петри", — уточняют в пресс-службе.Второе место между собой разделили два региона — Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. А "бронза" досталась Башкирии.Также в рейтинг вошли Краснодарский, Камчатский и Красноярский край, Алтай, Карелия, Мурманская область и озеро Байкал.
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новости - туризм, красноярский край, мурманская область, байкал, республика крым, туризм, туристы, кабардино-балкарская республика (кбр), карачаево-черкесская республика (кчр), камчатский край, республика башкортостан, республика алтай, республика карелия
06:50 28.04.2022
 
Названы самые живописные горные маршруты в России

Эксперты узнали, какие горные маршруты россияне считают самыми живописными

© Depositphotos / OlyPhotoStoriesТурист в горах
Турист в горах - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Depositphotos / OlyPhotoStories
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, какие горные маршруты в России туристы считают самыми живописными, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Возглавляют список треккинговые маршруты в Крыму, следует из результатов исследования.
"Более 30 процентов активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, Ай-Петри", — уточняют в пресс-службе.
Второе место между собой разделили два региона — Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. А "бронза" досталась Башкирии.
Также в рейтинг вошли Краснодарский, Камчатский и Красноярский край, Алтай, Карелия, Мурманская область и озеро Байкал.
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ТуризмНовости - ТуризмКрасноярский крайМурманская областьБайкалРеспублика КрымТуризмтуристыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Камчатский крайРеспублика БашкортостанРеспублика АлтайРеспублика Карелия
 
 
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