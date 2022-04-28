https://ria.ru/20220428/marshruty-1785751419.html
Названы самые живописные горные маршруты в России
Названы самые живописные горные маршруты в России - РИА Новости, 28.04.2022
Названы самые живописные горные маршруты в России
Эксперты узнали, какие горные маршруты в России туристы считают самыми живописными, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T06:50
2022-04-28T06:50
2022-04-28T06:50
туризм
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, какие горные маршруты в России туристы считают самыми живописными, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Возглавляют список треккинговые маршруты в Крыму, следует из результатов исследования."Более 30 процентов активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, Ай-Петри", — уточняют в пресс-службе.Второе место между собой разделили два региона — Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. А "бронза" досталась Башкирии.Также в рейтинг вошли Краснодарский, Камчатский и Красноярский край, Алтай, Карелия, Мурманская область и озеро Байкал.
https://ria.ru/20220427/dvortsy-1785557580.html
красноярский край
мурманская область
байкал
республика крым
камчатский край
республика башкортостан
республика алтай
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, красноярский край, мурманская область, байкал, республика крым, туризм, туристы, кабардино-балкарская республика (кбр), карачаево-черкесская республика (кчр), камчатский край, республика башкортостан, республика алтай, республика карелия
Названы самые живописные горные маршруты в России
Эксперты узнали, какие горные маршруты россияне считают самыми живописными
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, какие горные маршруты в России туристы считают самыми живописными, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Возглавляют список треккинговые маршруты в Крыму, следует из результатов исследования.
"Более 30 процентов активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, Ай-Петри", — уточняют в пресс-службе.
Второе место между собой разделили два региона — Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. А "бронза" досталась Башкирии.
Также в рейтинг вошли Краснодарский, Камчатский и Красноярский край, Алтай, Карелия, Мурманская область и озеро Байкал.